Consejo de la Magistratura ignora a mejores puntuados, cuestiona diputada

La conformación de la terna para el cargo que dejó vacante Antonio Fretes sigue dilatándose y hay miembros del Consejo de la Magistratura que mantienen sus votos duros para defender a sus candidatos.

La diputada Kattya González (PEN) consideró que el proceso para sustituir a Fretes no puede convertirse en un “cambio de moneda por una persona que no está comprometida con una nueva visión de justicia, con una justicia más democrática y sin tráfico de influencias”.

Agregó que en estos momentos los miembros del Congreso que participan del Consejo de la Magistratura deben recordar que fueron elegidos como representantes y no pueden actuar de forma individual.

“Se ve cómo actúan descolgados del órgano corporativo porque no hay una consulta, no hay un informe. Vamos a pedirle hoy a Roberto González que realmente entienda que como representante de la Cámara de Diputados él no actúa como un mandato individual, sino con un mandato delegado, y que realmente esa terna sea integrada por los mejores hombres y mujeres para representar a la ciudadanía y no a las claques”, manifestó.

Mejores puntuados no son tomados en cuenta

Por su parte, Rocío Vallejo (Patria Querida) cuestionó que Jorge Bogarín no se haya inhibido y siga postulando a su exjefe de campaña, Marco Aurelio González. Así también, aprovechó para cuestionar todo el proceso de selección y que los puntajes de los exámenes ni siquiera sean tenidos en cuenta.

“Todo el show del examen no sirve para nada. Veo que hay algunos excelentes candidatos que no están teniendo votos, no están siendo postulados. Hacerle pasar todo ese show a doctores en derecho para luego ponerles a las personas que tenían nomás luego pensado...”, cuestionó.

En ese sentido, indicó que la Justicia está en emergencia y calificó de un “manoseo innecesario” el proceso de selección de la terna. “Tenemos un Consejo totalmente politizado, no solamente los diputados y senadores son políticos, también los representantes de abogados se van a elecciones con las mismas estructuras”, planteó.

Cada uno busca llevar a su ministro

Por su parte, el colorado Ángel Paniagua también habló sobre lo que ocurre en la Magistratura y consideró que “hay intereses creados, tal vez de los propios miembros del Consejo”.

Declaró que se está buscando llegar a un punto de coincidencia, pero cada ministro defiende a un candidato a su medida. “Lo que está aconteciendo te dice que sí, que cada integrante del Consejo está buscando llevar a su ministro”, planteó.

Finalmente, resaltó que el reemplazo de Fretes terminará siendo elegido en el Congreso y el CM debe definir ya su terna.