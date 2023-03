Kronawetter pide “madurez” para cerrar dilatada selección de terna para la Corte Suprema

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Enrique Kronawetter, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, habló del dilatado proceso de selección de una terna de candidatos para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia que quedó vacante tras la jubilación de Antonio Fretes.

Luego de varias rondas en las que los miembros del Consejo no llegaron a un consenso total, solo un postulante, el camarista Gustavo Santander, alcanzó los votos necesarios para ser incluido en la terna, en un proceso que se desarrolla en un ambiente político enrarecido por la proximidad de las elecciones generales.

El camarista Gustavo Auadre -mejor puntuado en el proceso de selección y apoyado por Kronawetter, por el senador Pedro Santa Cruz, por el presidente del Consejo, Óscar Paciello, y por el representante de universidades privadas, César Ruffinelli- quedó a un voto de los seis necesarios para ingresar a la terna.

Kronawetter señaló que él siempre se mantuvo firme en su apoyo a Auadre y los otros nombres que planteó y fundamentó, mientras que otros miembros del Consejo “iban cambiando” sus candidatos.

Apoyos divididos

A Auadre le perjudica que el ministro Eugenio Jiménez Rolón se haya excusado de evaluarlo por una cuestión de amistad. Además, el minibloque relacionado al cartismo que integran el representante de Derecho de la Universidad Nacional, Gustavo Miranda Villamayor, y el de los abogados, Jorge Bogarín Alfonso, no votó por él, así como tampoco el diputado colorado Roberto González.

Otro candidato con posibilidades es Esteban Kriskovich, exembajador de Paraguay ante el Vaticano, apoyado por Ruffinelli, Santa Cruz, Paciello y Jiménez Rolón, pero quien no obtuvo los votos de Kronawetter, Miranda, González ni Bogarín

Otra complicación en el proceso es el apoyo de Bogarín y Miranda al postulante Marco Aurelio González, de quien son allegados, pero a quien no se excusaron de evaluar, una falta ética, aunque no legal.

Kronawetter dijo esperar que hoy, cuando los miembros del Consejo se vuelvan a reunir a las 17:00 para volver a intentar llegar a un consenso y completar la terna, “prime el concepto de magistratura para la nación y no para sectores”.

“Que la madurez prevalezca”

El representante del Poder Ejecutivo dijo que su insistencia por los nombres que planteó no es un “capricho” sino que es “defender lo que uno visualizó durante todo el proceso”, señalando que “hay otras personas que no alcanzaron la puntuación y por una cuestión de prudencia estimé que no pueden estar, a pesar de que yo considero que los que alcanzan 70 puntos (en el concurso) están habilitados”.

Afirmó que todos los miembros del Consejo hicieron “renunciamientos” en pos de un consenso que sigue siendo elusivo, indicando que a medida que el proceso se dilata crecen las sospechas de que “factores exógenos empiecen a incidir sobre la decisión autónoma que tiene que tomar el Consejo”.

“Espero que la madurez prevalezca”, subrayó.

Kronawetter expresó disconformidad con el sistema actual de evaluación de postulantes, opinando que “no puede ser que culmines con 80 puntos sobre cuestiones documentales”.

Señaló que cuestionó a varios postulantes que se hicieron con puntos afirmando ejercer la docencia cuando estaban fuera del país y por lo tanto no daban clases, afirmando que eran “investigadores”.

“Ejercer la docencia tradicionalmente es dar clases. Me molesta la chicanería”, dijo.