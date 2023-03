Senado define ratificación sobre el secreto bancario

La comisión de Legislación de la Cámara Alta ayer dictaminó y recomendó al pleno aceptar en parte las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto sobre secreto bancario. Corrigen por técnica legislativa el acápite y se ratifican en el contenido del artículo 7° del texto Senado. El proyecto tiene sanción ficta el 23 de marzo.

La Cámara de Diputados aceptó que las informaciones que sean solicitadas y otorgadas por el Banco Central del Paraguay a ambas cámaras del Congreso y a las comisiones de investigación, sean relativas a las entidades financieras, pero hizo una salvedad al evitar que se divulguen datos sobre las operaciones de los clientes.

También incluyeron que el Banco Central del Paraguay deberá responder los pedidos con toda la información requerida en documentación certificada por el presidente de la entidad, para lo cual deberá arbitrar los mecanismos para excluir las informaciones sobre las operaciones de los clientes de las entidades financieras.

Agregaron a la fiscalía como exceptuada al secreto bancario: i) Las informaciones requeridas por la fiscalía general del Estado y los agentes fiscales que conforman el Ministerio Público, en el marco de las atribuciones que le son legalmente conferidas por la legislación.

La senadora Desirée Masi (PDP), durante la reunión de la comisión, fue la más crítica a los cambios que fueron introducidos por Diputados.

Indicó que no se le puede negar información a la Comisión Bicameral de Investigación y que eso no existe en la Constitución Nacional. Añadió que le quitan potestad al Congreso y le incluyen a la fiscalía que puede pedir auxilio judicial.

Lea más: Diputados bastardean ley sobre excepciones al secreto bancario

“Mañana (por hoy) voy a mostrar la casas de cambio involucradas en el caso A Ultranza y la fiscalía no hizo nada. Yo no pienso formar parte de este circo que nos quieren hacer formar con el secreto bancario; hay 11 casas de cambio y una dentro de poquito va a tener mucha fama. Yo no me voy a prestar a esta rosca, le quitan al Congreso y le meten a la fiscalía”, cuestionó.

A favor de Diputados

Por su parte, el senador Sergio Godoy (ANR, HC) se mostró a favor de la versión de Diputados y dijo que el BCP está sometido a las leyes y que, si otorgan información al Congreso, los funcionarios pueden cargar a futuro con sumarios y demandas judiciales por violar la ley.