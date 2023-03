Representante del Senado ante el CM asegura que tienen la madurez para elegir una terna

“Tenemos la madurez suficiente para elegir la terna”, manifestó el senador Pedro Santa Cruz, representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Este lunes se realizó una sesión para confirmar la terna de donde se elegirá al próximo ministro de la Corte.

“Hay que mirar todo el proceso, no solo la designación de dos miembros que ya tenemos para la terna, ya que fue transparente y público y eso es importante”, manifestó Santa Cruz.

Indicó que su misión es apuntar a la personas con una trayectoria de vida, con integridad, además de los méritos académicos, como el que tiene Gustavo Campos, uno de los postulantes, de quien también dijo que no cuenta con cuestionamientos dentro del Consejo de la Magistratura, al menos durante el tiempo que formó parte.

Campos recibió un consenso casi mayoritario, con 7 votos, mientras que Rubén Darío Romero es propuesto desde hace varias votaciones, sin obtener los votos necesarios.

“Estamos dentro de un Consejo que es pluralista y nuestra misión es llegar a acuerdos, a pesar de nuestras diferencias. Cada uno tiene un voto y tenemos que llegar a consenso” especificó.

“Son normales las llamadas que sugieren”

Santa Cruz dijo que es normal recibir llamadas que “sugieran”, pero que eso no significa que impongan nombres.

“Incluso me enviaron un escribano (refiriéndose al apoderado del Partido Colorado, Eduardo González), pero a mí no me amedrentan, pero a lo mejor es mostrar a los otros consejeros que están expuestos a eso”, comentó.

Hay operativo cicatriz, afirma senador

El senador Pedro Santa Cruz instó a que la ciudadanía dé seguimiento a los votos de los candidatos a la terna y ver “cómo fueron creciendo los votos”.

Agrega que se recibieron llamadas, dando a entender que podría ser de Horacio Cartes para un candidato en particular.

“Acá hay operación cicatriz” insiste el representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura.