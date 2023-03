Arriola y Blinken se reúnen hoy en Washington

Julio Arriola y Antony Blinken se reúnen hoy en Washington, DC, día que coincide con la fecha tope de las sanciones financieras de EE.UU. al expresidente Horacio Cartes (HC), también declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Joe Biden. La Cancillería informó que tratarán “temas de la agenda bilateral, regional y multilateral”.

El 26 de enero último, Horacio Cartes (líder de Honor Colorado y presidente de la ANR) y el vicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esa sanción fue “por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay”, según dicho organismo.

En el castigo también fueron incluidas cuatro empresas: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE, “por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes”. El exmandatario y Velázquez no pueden utilizar el sistema financiero de EE.UU.

Esta semana, el presidente Mario Abdo Benítez (del 29 al 31 de marzo) visitará el Mando de Operaciones Especiales (US Socom) en la ciudad de Tampa Bay, Florida. Dicha base militar unifica los comandos especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Cuerpo de Marines de los EE.UU.

