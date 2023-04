Transporte público: licitaron por US$ 4 millones centro de monitoreo que no funciona, denuncia diputada

Kattya González, diputada del departamento Central, denunció que el Viceministerio de Transporte licitó un centro de monitoreo de transporte público por US$ 4 millones, sin embargo, el mismo no funciona. Cuestionó que el viceministro ponga trabas a los pedidos de informe sobre los más de US$ 100 millones de subsidio a los empresarios.