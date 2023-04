Diputado oficialista Hugo Ramírez revela que bancos dieron la espalda a la ANR

El 30 de marzo pasado, la conducción del Partido Colorado desistió de pedir el préstamo bancario de G. 37.000 millones para solventar la campaña electoral, imposibilitada por la sanción financiera del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU) al titular colorado, Horacio Cartes. De esta manera, la ANR recurrirá a dinero en caja, subsidios y aportes, según informaron los voceros partidarios.

Sobre la polémica situación, el diputado y candidato a senador Hugo Ramírez (FR), expresó que la ANR no puede acceder a créditos para elecciones generales del 30 de abril.

“Es mentira que el Partido Colorado tenga dinero, claro que salimos a buscar créditos y nadie nos quiso dar”, manifestó el legislador oficialista al portal digital Latitud 25, y luego ratificadas a ABC.

“Es una situación perversa a la que nos expone el presidente de nuestro partido (Horacio Cartes), haciendo que el financiamiento solo llegue a personas afines a su grupo y no aquellos que no nos arrodillamos al patrón. No tenemos la posibilidad de tener una ayuda institucional, de nuestra asociación política. Eso siempre se dio”, expresó el diputado.

Seguidamente, Ramírez indicó que “quienes no militan” en Honor Colorado y “los que no nos arrodillamos, no vamos a tener la ayuda”. Señaló que en esa coyuntura, los candidatos que militan en Fuerza Republicana “vamos a tener que buscar la ayuda para encarar nuestra campaña”.

Consultado sobre las declaraciones de voceros cartistas como el expresidente de la ANR y candidato a vicepresidente de la República, Pedro Alliana y el diputado Basilio Bachi Núñez, quienes aseguraron que el Partido Colorado tiene garantizado el dinero para los candidatos, Ramírez respondió que el partido “no tiene posibilidad de sacar crédito”.

Recordó que “por primera vez”, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, delegó la potestad administrativa a otros miembros de la Junta de Gobierno para solicitar créditos ante instituciones financieras.

“Si no vas a salir a buscar créditos ¿para qué delegaste? Claro que salimos a buscar créditos, pero nadie no nos quiso dar por la situación de nuestro presidente”, manifestó el diputado de FR.

