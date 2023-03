Horacio Cartes es un “lastre” para la ANR, según presidente de seccional colorada

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Gerardo Soria, presidente de la seccional de Antequera de la Asociación Nacional Republicana (ANR), reiteró sus críticas al presidente de su partido, Horacio Cartes, a quien calificó de “lastre” que pone en peligro las chances de triunfo del Partido Colorado en las elecciones generales del próximo 30 de abril.

“Nadie puede negar que la presencia de Horacio Cartes en la presidencia de la Junta de Gobierno está afectando la suerte de nuestros candidatos”, dijo Soria.

La presencia de Cartes –expresidente de la República entre 2013 y 2018– en el cargo de titular de la ANR ha supuesto dificultades para el Partido Colorado en la recta final hacia las elecciones de abril, debido a que las sanciones económicas impuestas sobre el exmandatario por Estados Unidos –país que lo acusa de varios hechos de corrupción y delitos como lavado de dinero y vínculos con el terrorismo internacional– están impidiendo que el partido pueda acceder a créditos bancarios para financiar las campañas de sus candidatos en todo el país.

“El partido está desfinanciado”, lamentó Soria, quien cuestionó lo que considera una falta de claridad por parte de la dirigencia de la ANR sobre las gestiones en curso para conseguir financiación.

En febrero, Cartes se vio obligado a delegar la potestad de firmar documentos de solicitud de créditos, normalmente una atribución exclusiva del presidente de la Junta de Gobierno de la ANR, autorizando que los vicepresidentes del partido, Juan Carlos Galaverna y Rodolfo Friedmann, firmen en nombre del presidente de la Junta.

Sin embargo, Soria afirmó que “la cesión de firmas no tiene ninguna validez jurídica para los bancos” y que ya se hicieron gestiones para conseguir créditos con cinco bancos donde la ANR “rebotó”.

“No van a acceder a créditos mientras Horacio Cartes sea el ordenador de gastos” del Partido Colorado, insistió.

Cartes es “oscuridad donde se va”

El dirigente colorado opinó que Cartes siempre trabajó con falta de transparencia y que se está “arriesgando a todo el Partido Colorado al trabajar de la misma forma que HC trabajó toda su vida: en negro”.

“Nada está claro desde que Horacio Cartes asumió. Horacio Cartes es oscuridad donde se va”, afirmó.

Según Soria, la crisis económica que enfrenta el Partido Colorado repercute principalmente en la campaña de los candidatos que salen “a la calle a recorrer” y “comienzan a venir las necesidades sobre todo tipo de situaciones para dar respuestas a la gente, como siempre se ha hecho”, indicando que el hecho de que “no hay recursos para nada” se ha convertido en un reclamo permanente en las bases del partido.

Crisis de imagen

Sin embargo, Soria opinó que más allá de la crisis económica en que la presencia de Cartes al frente de la Junta de Gobierno ha hundido a la ANR, se generó una “crisis de imagen” para el Partido Colorado al tener como presidente a una persona sancionada por lavado de dinero, contrabando y terrorismo.

Cuestionó que representantes de la facción cartista estén más empeñados en sacar “comunicados absurdos” afirmando que se está mancillando el nombre de su líder y proclamándole lealtad en vez de “salir a trabajar por los candidatos del Partido Colorado”.

Esa mala imagen, señaló, podría tener graves consecuencias para las aspiraciones del Partido Colorado en los comicios generales que tendrán lugar dentro de poco más de un mes.

“Yo estaba mirando muchas encuestas independientes (…) donde cada vez el margen es más corto entre Santi Peña y el segundo. Si no rectificamos el rumbo corremos el serio riesgo de llegar muy golpeados al 30 de abril”, advirtió Soria.

El presidente de seccional recordó que en las elecciones de abril estarán habilitados para votar por primera vez alrededor de 500 mil jóvenes que difícilmente votarán por los candidatos del Partido Colorado cuando ven que al frente de esa agrupación política está “un lavador de dinero que quiere dársenos de impoluto”.

“(El candidato colorado a la presidencia de la República) Santi Peña tiene que representar los principios e ideales del partido, ¿pero cómo si el presidente del Partido Colorado hoy está sancionado por lavado de dinero de mafias, por sobornos a parlamentarios, por ataques a la institucionalidad democrática y lavado de dinero del terrorismo internacional? Es un contrasentido y la gente te quita eso en cara”, señaló.

Cartes, “aferrado” a la silla

Sin embargo, Soria considera que Cartes no tiene intención de dar un paso al costado por su partido.

“Él sabe que está perjudicando al Partido Colorado pero él no se preocupa por nadie, se preocupa por Horacio Cartes. Se retiró de sus empresas preocupado por sus activos, no por la gente”, opinó. “La Junta de Gobierno está secuestrada por el mayor de los corruptos del país y no tiene ninguna pretensión de dar un paso al costado. Está aferrado a esa silla y no le importa la suerte del Partido Colorado”.

Afirmó también que la dirigencia colorada está “denigrada” por la presencia de Cartes como presidente, relatando que “uno tiene que venir a reunirse con él a la mañana y declararle lealtad al único líder para que dé migajas para la campaña y a la tarde reunirse con los candidatos presidenciales”, debido a que “ni siquiera Santi quiere mostrarse en una foto con él”.

Opinó que Peña está perdiendo una “magnífica oportunidad” de desmarcarse de Cartes.

“No sé cuál es la situación real del relacionamiento de Santi Peña con Horacio Cartes, por qué teniendo el apoyo de la dirigencia del partido no se despega de una figura que es un lastre para esta campaña. Horacio Cartes es un lastre y no estamos pudiendo despegarnos de ese lastre porque no hay señales claras de nuestra candidatura principal”, concluyó Soria.