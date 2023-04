Cartes niega plata de ANR a los que no se “arrodillan”, denuncia Ramírez

“Hoy lo que nos hacen es tratar de amilanarnos, arrodillarnos y dividir al partido. El pueblo colorado entiende el mensaje y por eso es importante que nos den la oportunidad de ocupar un lugar en el Parlamento, para que desde ahí podamos juntos soltar los hilos que le atan a Santi (Peña) con (Horacio) Cartes”, dijo el diputado y candidato a senador Hugo Ramírez (ANR, oficialista).

El legislador hizo énfasis en que la presidencia de Cartes al frente del la Asociación Nacional Republicana (ANR), al estar sancionado por Estados Unidos, ya le salió muy caro al partido al no poder acceder a créditos por G. 37.000 millones que habían planeado inicialmente. Pero más aún a los que no son cartistas, ya que son los marginados.

“La estrategia cartista es evitar que lleguemos colorados disidentes porque ellos no toleran la disidencia, y nuestra tarea, de los que no pertenecemos a esa corriente, es mantener la institucionalidad y los servicios del Estado para que lleguen a toda la ciudadanía y que esto no se convierta en un negocio privado como está acostumbrado HC”, remarcó Ramírez. Agregó que, pese a no recibir “ni un guaraní” de la ANR, están trabajando por todas las candidaturas.

“Es un desafío importante para nosotros que no nos arrodillamos al patrón (Cartes) en estas próximas elecciones. Hasta hoy no hemos recibido ni un solo guaraní de aporte para nuestras campañas, a pesar de que los diputados aportamos 10% de nuestros salarios desde que asumimos”, cuestionó el legislador, uno de los pocos que mantiene su reclamo por la falta de dinero.

“Qué caro nos salió nuestro ‘outsider’ (Cartes). Nunca el partido tuvo esta situación, nunca vivimos este inconveniente, todos los candidatos fuimos asistidos institucionalmente para enfrentar los procesos electorales y eso no ocurre”, insistió.

Enfatizó en que es el cartismo el que busca dividir al Partido Colorado, ya que los oficialistas trabajan por lograr la mayor cantidad de cargos electivos, puesto que lo que siempre hizo fuerte al partido es su oposición interna. “Es importante que el partido gane la mayor cantidad de espacios en el Parlamento, porque finalmente el partido es su propio opositor y el que genera el equilibrio interno dentro de la República”, finalizó.

Lo que había revelado EE.UU.

En el anuncio de ampliación de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos contra el expresidente Horacio Cartes el pasado 26 de enero, el gobierno extranjero ya incluía denuncia de presuntos sobornos a cambio de lealtad a HC.

“Cartes pagó a los miembros del partido hasta US$ 10.000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”, acusó EE.UU.