Colorados no están muy seguros de la candidatura de Peña, dice Acha

- ¿Qué pasa con nuestras elecciones presidenciales? Aumentó la verborragia pero hay poca participación de la gente en los actos partidarios...

- Tenemos elecciones el próximo domingo 30 de abril. Tenemos un panorama poco habitual en campañas electorales. En primer lugar, no hay clima, no hay fervor, no hay batucadas, no veo cartelería abundante como se veía en otros comicios. Hay poca movilización tanto en el oficialismo como en la oposición. Es una elección rara, atípica...

- ¿Tanto pudo haber pesado la sanción contra Cartes y Velázquez?

- Eso está por verse. Presumo que tiene relación. La inclusión de sus nombres en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos o Bienes Extranjeros del Gobierno de Estados Unidos), sumado a las empresas sancionadas, hace quizás que aquel dinero que no tenía una fuente justificable no pueda entrar hoy en la facturación oficial de varios medios y empresas que viven de esto: cartelería, imagen, publicidad, puntajes, medios de comunicación...

- En otras elecciones no había problema. Se hacía vito con la plata...

- Al haber trazabilidad ya no se puede llevar y repartir bolsas llenas de plata. Hay que justificar el origen del dinero. Puede que tenga que ver con eso. El Grupo de Acción Financiera (Gafi)reconoció al Paraguay en 2022 país cooperante con la región en materia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, una calificación que salvamos con felicitaciones. Creo que se está viendo ahora ese cambio sustancial.

- La cuestión es si van a tener consecuencias las sanciones norteamericanas dirigidas al corazón del partido Colorado, porque ata de manos y pies a sus financistas...

- Hace seis meses cuando fue incluido Horacio Cartes en la lista Engel primero, por la calificación de “significativamente corrupto”, yo hubiese dicho: “esto no va a cambiar”. Hay dos cuestiones ahí. Uno es un paquete de sanciones que efectivamente tenían previsto el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Se conoció la lista Engel, se vino la sanción de OFAC (el 26 de enero) y se vino la sanción contra Tabacalera del Este. La respuesta que ha tenido el partido Colorado no ha sido esa respuesta furibunda que en un momento parecía esbozar el presidente Cartes sino que decidieron retraerse de la opinión pública. Ahora ya están hablando de posible fraude. Con gran estruendo fantasean y hablan y ponen énfasis en “20 brasileños que entraron” supuestamente para instalar el fraude a favor de la oposición. Me llama la atención esta nueva estrategia que denota fragilidad como si ellos no tuvieran el monopolio del poder. Es novedoso...

- ¿Cuál es el mensaje?

- Y se deduce que preocupan los números, la incertidumbre que ofrece el panorama porque se perfila una elección muy cerrada, y qye eso quiera decir que quizás el electorado colorado -más que el electorado crítico del partido Colorado- no se sienta seguro con la candidatura de Peña que está lógicamente muy ligado a Horacio Cartes, el más castigado por las sanciones.

- ¿Por qué estarían tan preocupados si están acostumbrados a votarle hasta al “Pato Donald” como decía Argaña?

- Aquí hay como dos momentos muy fuertes hablando electoralmente. Primero es cuando Cartes hace un video en donde lo que más habló fue su lenguaje no verbal, la forma que hablaba, la impostación de voz cuando anunciaba su retiro del Grupo Cartes; y lo segundo fue la reacción al tema de la inclusión de Tabesa en OFAC. Son como dos puntos de inflexión que al elector colorado le pesa mucho. No es un voto de castigo contra la corrupción, que se entienda bien. No es que yo sea pesimista tampoco. Es como que los colorados están percibiendo una claudicación. “A nosotros los colorados no nos pueden hacer esto y si nuestro Presidente de partido está claudicando, quiere decir claudicamos todos”. La incertidumbre lleva a que se presenten algunas acciones penales como las que se presentaron en estos días (la del senador colorado cartista Martín Arévalo contra el presidenciable y principal candidato opositor Efraín Alegre). Yo no recuerdo antes haber visto estas expresiones de temor de los jerarcas del partido Colorado en vísperas de las elecciones...

- La falta de plata se ve en las calles...

- Claro. Hay una falta de presencia visible en la vía pública. No hay banderas, chiroleras, música, batucada, como se ha visto tradicionalmente en las campañas electorales presidenciales del partido Colorado. Es quizás un indicio de que algo extraño está pasando con esta maquinaria hasta ahora imbatible que tiene.

- El despojo de la visa norteamericana a Cartes no afectó para nada. Peña ganó las internas. El úkase pudo haber sido la sanción del 26 de enero del Departamento del Tesoro (de Estados Unidos). Eso fue directo al bolsillo...

- Los popes partidarios siempre fueron intocables. Las denuncias judiciales no les hicieron mella nunca. Con todos sus antecedentes y prontuarios se volvían a candidatar y todavía hoy se vuelven a candidatar.

- Hay personajes con cada prontuario...

- En un pueblo con ocho años de escolaridad per cápita al bandido se le vota igual. A nadie le importa si es corrupto o no. La gente no percibe, no dimensiona cuando se le habla de robo de miles de millones de dólares. Y por sobre todas las cosas los acusados en general siempre quedan impunes.

- ¿Puede tener Estados Unidos un interés superior en un país pequeño como el Paraguay? Estamos en una coyuntura internacional difícil...

- El Gobierno actual se declara aliado incondicional del Gobierno norteamericano. En la última semana de marzo, el presidente Abdo recibió al segundo en el mando de la CIA. Viajó a Miami a la sede del Comando Sur en Florida. El canciller, Julio Arriola, fue recibido por Antony Blinken en el Departamento de Estado en Washington para conversar sobre “temas globales”. El viernes 31 de marzo, en Tampa Bay, Abdo se reunió con autoridades militares de Estados Unidos en la sede del Comando Sur para conversar sobre “seguridad y defensa”.

- Recibió al segundo de la CIA..

- David Cohen. Le llaman el “Gurú de las Sanciones” contra Irán, Rusia y Corea del Norte. Evidentemente a Estados Unidos le preocupa la supremacía de gobiernos de izquierda en la región que ejercen el control de las grandes economías de los países más importantes de América Latina, con un habitual discurso hostil hacia Estados Unidos.

- Efraín Presidente del Paraguay, ¿puede tener la fuerza suficiente para gobernar sin peligro de que lo golpeen?

- Yo creo que todos los presidentes tienen encima el peligro que lo golpeen. El tema es cómo mueven sus fichas. Ricardo Lagos consiguió tanto apoyo porque todos los días de su gobierno en los seis años que duró tenía reuniones por lo menos con dos diputados y dos senadores por día en la residencia presidencial. Aquí se habla de dictadura parlamentaria y una serie de imprecisiones que se cometen a ese respecto pero el Presidente tiene que generar lazos de confianza. Efraín tuvo buena actuación como ministro de Obras Públicas con intendentes colorados. Habría que hablar un poco con algunos de ellos. Me acuerdo que cuando fue intendente Safuán en San Pedro hizo construir un puente importante y otras obras...

- Efraín va a tener mucho trabajo si gana. Va a tener que controlar a los más extremistas de su conglomerado de concertados. Por otra parte están los que representan los poderes invisibles: contrabandistas, narcos, los que viven ordeñando desde hace tanto tiempo al Estado...

- Yo creo Efraín va a tener más problemas con los poderes invisibles. La situación de Lugo no es muy clara sobre cuánta gente en realidad pueda meter dentro del Gobierno o del Congreso que le puedan obligar a hacer algo. En cambio, los contrabandistas, los narcos y los que viven hace tiempo del Estado son personas que están presentes y van a ser muy demandantes.

- Llamó la atención la presencia de Mujica, el ex presidente uruguayo apoyando la Concertación. No se puede desconocer su popularidad en los más jóvenes. Canta la melodía que quieren escuchar. Pero los mayores no olvidan que votó para borrar al Paraguay del Mercosur, con Cristina y Rousseff...

- Al escuchar a Mujica me pareció escuchar a un empresario, a un motivador, a un pastor. Podría confundirse perfectamente y pasar tranquilamente como el Presidente de Feprinco. Su discurso no tiene nada que ver con lo que quizás alguna figura de izquierda esperaban escuchar de él. Cuando habla del tema de la importancia del conocimiento, apostar al conocimiento, a la innovación, a la competitividad, podríamos postularlo como Presidente de Conacyt o Presidente de Feprinco. Realmente fue un discurso muy diferente al que habíamos escuchado antes, sobre todo en aquel momento en el cual él participó en la movida de echarle a Paraguay del bloque.

- En el 2008, el ex presidente Lugo fue seducido por sus amigos bolivarianos. En el 2012 ya se hablaba de reforma constitucional para su reelección, así como hizo Evo en Bolivia y Chavez en Venezuela... Si hubiera tenido más fuerza por ahí ganaba la pulseada pero le golpearon y nadie lo defendió...

- Lugo cometió entonces un craso error. El pensó hacerlo solo con Onegés y movimientos sociales y se divorció en malos términos, en términos coloquiales abandonó la casa de los liberales que eran su sostén político. Entonces, no había forma que eso pueda funcionar bien...

- Y ¿cómo lo ve a Peña?

- Peña va a tener a todo el abdismo encima, atentísimo para asestarle un golpe. Estas heridas abiertas entre los colorados no se van a cerrar aquí, ni en vísperas de las elecciones del 30 de abril ni después del 15 de agosto.

- ¿Peña puede tener la fuerza necesaria para gobernar siendo un outsider del partido, un imberbe en la política?

- Yo creo que Peña es una persona que no tiene fuerza. Sin el apoyo de Cartes es muy difícil imaginar a Peña capeando una tormenta con sus propios méritos políticos. Hay una distancia todavía muy grande entre él y la dirigencia colorada.

- ¿Y el papel del Poder Judicial en esta coyuntura? Si Estados Unidos intervino fue por la absoluta impunidad que rodea a los grandes delincuentes...

- El Poder Judicial en esta coyuntura es absolutamente esencial. Lo primero que hay que hacer a mi criterio es auditar por parte de la Contraloría todas las cuentas del Palacio de Justicia...

- Eso plantea el nuevo ministro de la Corte Gustavo Santander...

- La primera reforma que se debe hacer es una administración de la Corte Suprema de justicia que le quite a los nueve ministros el poder administrar sus fondos, porque ellos generan así una clientela propia, y al tener una clientela propia son realmente el poder más poderoso del Estado, valga la redundancia, porque finalmente ellos interpretan la Constitución, las inconstitucionalidades. Ellos se han autonombrado vitalicios en causa propia, han derogado leyes en su momento, han dicho que determinadas municipalidades no deberían ser auditadas por la Contraloría, es decir, el gran cómplice de la corrupción en el Paraguay no son precisamente los políticos que militan en los partidos. Son los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, salvo honrosas y contadas excepciones...