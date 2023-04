Soledad Núñez promete presencia del Estado en el interior del país

Soledad Núñez, candidata a vicepresidente de la Concertación Nacional en las Elecciones Paraguay 2023, participó este miércoles en un acto político en Ciudad del Este con sus aliados del equipo YoCreo, para cerrar la campaña del aspirante a gobernador de Alto Paraná Daniel Mujica.

En su discurso, Núñez dijo que es el momento de las discusiones por diferencias partidarias o ideológicas. “Es el momento de trabajar juntos para abordar las grandes urgencias que tiene el Paraguay. Y yo voy a luchar hasta donde me den las puertas, a mí me van a tener como vicepresidenta acá. Paraguay no termina en calle última”, remarcó.

La propuesta fue celebrada por los adherentes del equipo de YoCreo, de la Concertación Nacional y de agrupaciones políticas aliadas presentes, considerando que el interior del país generalmente es ignorado por las políticas públicas del Gobierno Nacional.

La candidata a vicepresidente igualmente comentó que las cúpulas que se adueñan y secuestran el poder para el vil provecho personal encuentran mecanismos para dividir a la población que anhela el cambio. “Divides y vencerás es la receta eterna”, añadió.

No obstante, sostuvo que los electores tienen el brillante escenario este 30 de abril e instó no tolerar la corrupción, el clientelismo, el narcotráfico y las mafias que menoscaban la salud, la educación, la seguridad y las libertades.

Según Núñez, el Gobierno Nacional por mucho tiempo le da la espalda a Alto Paraná. Prometió cambiar esa situación de ganar con su dupla presidencial Efraín Alegre y propuso un trabajo coordinado con las autoridades regionales para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo en el departamento.

Derrotar a la corrupción y mafia

Por su parte, el candidato a gobernador Daniel Mujica afirmó que el objetivo de este 30 de abril es “derrotar a la corrupción y a la mafia”, para construir una vida mejor contrabajo, dignidad, salud y educación para la población.

El cierre de campaña de Mujica fue con amplia presencia de los candidatos del equipo YoCreo, además de aliados de Patria Querida, Frente Guasu, Nueva República y otros sectores políticos.

Prieto quiere ser oficialista

A su vez, el intendente de Ciudad del Este y jefe de campaña de YoCreo, Miguel Prieto Vallejos, apeló a sus seguidores para acompañar a la dupla Efraín Alegre-Soledad Núñez, al sostener que es la chapa que buscará la estabilidad del país.

Prieto Vallejos también afirmó que al ser un intendente de la oposición Ciudad del Este es marginada por el Gobierno central y dijo que con la alternancia propuesta por Alegre y Núñez la capital departamental recibiría el apoyo gubernamental.