ANR dividida: la amenaza de Alliana a los colorados que no apoyan a Santi

El candidato a la Vicepresidencia de la República del Partido Colorado, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, concedió una entrevista a radio Nacional Carlos Antonio López (AM 700) de la ciudad de Pilar, en la que habló de la fortaleza del equipo y del trabajo que han realizado durante la campaña con su dupla Santiago Peña, aspirante a la Presidencia de la República en el marco de las Elecciones Paraguay 2023.

“Estamos fortalecidos, muy contentos por todo el trabajo que venimos realizando con Santiago Peña; creo que hemos llevado adelante una campaña muy larga, una interna bastante apasionada y dura, pero hay que reconocer la gran unidad que se da dentro del Partido Colorado, (eso) nos fortalece”, indicó.

Alliana habla de unidad en ANR, pero...

Habló de las posibilidades y de las chances de conservar los números en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Consideró que para eso era muy importante la unidad, aunque dejó en claro que no todos los colorados respaldaron el proyecto político.

“Esta unidad no es solamente para ganar estas elecciones, sino para gobernar los cinco años; no te digo cediendo ministerios y direcciones, entidades binacionales, pero sí gobernando con los colorados sin perjudicar a personas, porque no estuvieron en las internas acompañando nuestro proyecto”, señaló.

En medio de la entrevista, Pedro Alliana manifestó en tono amenazante que tendrá mucha memoria con Santiago Peña para tener en cuenta a aquellos colorados que no trabajaron por la dupla presidencial en esta campaña.

Alliana dice que no habrá odio en ANR, pero tampoco perdón

“Pero sí vamos a tener mucha memoria con Santiago Peña, para ver a las personas que no acompañaron al Partido Colorado en las elecciones generales, no tenemos odio ni rencor en nuestros corazones, queremos gobernar con mucha paz, con mucho amor hacia nuestro país, hacia nuestro partido, pero vamos a tener muy en cuenta a las personas que no nos acompañaron. La traición al Partido Colorado no vamos a tolerar, no vamos a perdonar, a nivel país hay gente que no acompañó el proyecto”, expresó.

Agregó que muchos colorados decidieron acompañar a un candidato a diputado o senador, pero no al candidato a gobernador ni a la dupla presidencial. ”Mucha gente decidió acompañar solo al candidato a senador o a diputado, pero no al candidato a gobernador y a la dupla presidencial”, reconoció Pedro Alliana.

Cabe recordar que en el cierre de campaña del Partido Colorado, ayer en Asunción, no estuvieron los principales referentes del movimiento Fuerza Republicana, liderado por Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Tampoco participó el propio presidente de la ANR, Horacio Cartes.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en la ciudad de Pilar, antes de iniciarse en la política se dedicaba al comercio. Ingresó a la política de la mano del exdiputado Benjamín Maciel Pasotti (+) para buscar ganar la intendencia, pero perdió ante el liberal Carlos Silva.

Posteriormente volvió a candidatarse para ser gobernador del departamento de Ñeembucú y ganó las elecciones. Luego fue candidato a diputado y ocupó el cargo por dos periodos, fue electo 4 veces como presidente de la Cámara de Diputados de la mano de Horacio Cartes y también ganó la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR).