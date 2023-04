Colorados demuestran soberbia y desesperación en cierre de campaña

Toda la cúpula dirigencial de la Asociación Nacional Republicana (ANR) llegó hasta la ciudad de Pilar, para acompañar a la dupla presidencial de Santiago Peña y Pedro Alliana, en el cierre de campaña que se realizó anoche en la canchita del barrio Obrero de la capital departamental. El gran ausente fue el presidente del partido colorado, Horacio Cartes.

Lea más: Alliana dice que mañana llegará la plata pero por ahora apela al amor

El candidato a diputado Luis Benítez, pidió a los dirigentes que el día de las elecciones “no quede ninguna persona en su casa”. “Vamos a trabajar en estos 15 días con amigos, parientes, colorados, liberales y sin partido, y decirles que el que conviene es el partido colorado. Que nadie se quede en su casa, aquí en Pilar tenemos 40 barrios, dejando 20 personas en sus casas porque van ir más tarde a votar son 800 votos, y con eso podemos perder una banca en la Junta Departamental; podemos perder una banca en la Cámara de Diputados” manifestó.

Nicanor persuadió por votos

También el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, en un tono de desesperación pidió a los dirigentes a que se inspiren en aquellos héroes que resistieron a las embestidas de los aliados durante la guerra de la Triple Alianza en Ñeembucú ” Hoy yo les pido a que nos inspiremos en aquellos héroes y heroínas del Paraguay, para que hoy como colorados resistamos la peor campaña difamatoria contra el partido colorado, la campaña de mentira que busca inyectar en la conciencia colorada el desánimo, la sensación de división de derrota” expresó.

Agregó que en las encuestas están arriba que no hay empate técnico como se quiere dar a entender " Les quiero decir una cosa, estamos arriba en las encuestas, no hay empate técnico,´no es cierto que Santi y Efraín están empatados, eso es mentira, pero como decía mi padre y el dicho popular no digamos buen dia, Ko´e mboygue, porque la desgraciara chipa jepe okapú (Buen dia antes del amanecer, porque para desgracia hasta la chipa puede explotar) entonces vayamos a buscar voto por voto a patrullar barrio por barrio, compañía por compañía y llegar hasta el último rincón hasta el último hogar del campesinado paraguayo” señaló.

Error por homonimia

Fiel a su estilo de discurso, Duarte Frutos justificó que el funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Ricardo Torres Alliana (Primo de Pedro Alliana) fue desvinculado por error de homonimia en plena interna colorada, pero que ahora ya fue reincorporado a la institución. “Aquí está nuestro amigo “Caito” (Por Ricardo Torres) que fue destituido de Yacyretá por error de homonimia. Era otro y fue reincorporado con toque de clarines, con todos los honores”, señaló ante la risa generalizada de la gente.

Agradecimiento a Horacio Cartes

Por su parte Pedro Alliana, con voz entrecortada, recordó a Horacio Cartes y le agradeció por abrirle las puertas de su movimiento.

“No puedo negar la oportunidad y el gran espacio que medio una gran persona, un hermano, una persona que quiero como a un hermano, que me abrió las puertas de su movimiento. Fue presidente de la República, trabajamos juntos, me hizo presidente del partido, presidente de la Cámara de Diputados cuatro veces y hoy decirle desde Ñeembucú que estamos a su lado, como compañero de lucha, de sueños y de ideales. El mal no va a tener la última palabra, un fuerte abrazo para don Horacio Manuel Cartes Jara, el que hizo posible que Ñeembucú figure en la agenda nacional”, manifestó Alliana en su discurso proselitista.

Elección entre cuatro paredes

Por su parte, el aspirante a la presidencia del República, Santiago Peña, se despachó en contra de la Concertación. “El partido colorado no compite contra otro partido colorado, ellos no están a nuestro nivel. Un partido con 135 años de historia no puede compararse con movimientos que hacen elecciones entre 4 paredes, no se puede comparar con un partido político que hace fraude electorales, no podemos compararnos. Es un error pensar que nosotros competimos contra otro partido, nosotros competimos contra nosotros mismos,” disparó el candidato presidencial.