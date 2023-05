Observadores de OEA califican a las elecciones de pacíficas y trasparentes

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por el Embajador estadounidense Luis Lauredo, saludó al pueblo paraguayo por la celebración de las elecciones nacionales y departamentales del pasado domingo 30 de abril, en lo que consideraron un ambiente de tranquilidad y transparencia.

En ese sentido, la misión felicitó a las autoridades electas y destacó el compromiso cívico de los paraguayos que concurrieron a votar, además de reconocer el trabajo de los miembros de las mesas de votación y los funcionarios/as de las autoridades electorales.

En un video divulgado por la organización, el jefe de la misión destacó que los resultados preliminares de las elecciones nacionales y departamentales divulgados por el TSJE coinciden con la información recopilada por la Misión.

Además aseguró que dada la amplia diferencia entre los resultados de los candidatos en contienda y el hecho de que la Misión no observó incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia de material electoral, la Misión desea expresar que no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral.

Lea más: Al menos 42 detenidos tras enfrentamientos entre Policía y adherentes de Payo

Llaman a dirimir inconformidades de manera institucional

La Misión hizo un llamado a que todas las quejas e inconformidades sobre el proceso electoral sean tramitadas por la vía institucional de conformidad con la ley y de forma pacífica.

La delegación de la OEA estuvo integrada por 60 personas de 18 nacionalidades, quienes observaron las elecciones en los 17 departamentos de Paraguay, además de nuestra capital, y en Washington D.C., Estados Unidos.

La Misión analizó distintos aspectos de los comicios, tales como organización electoral y voto en el exterior, tecnología electoral, financiamiento político-electoral, justicia electoral, participación política de las mujeres y pueblos indígenas, y campañas y libertad de expresión.

Asimismo, sus especialistas dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por Misiones pasadas de la OEA. La Misión se instaló en el país el 20 de abril de 2023 y se reunió con actores políticos, autoridades electorales y de gobierno, candidatos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para conocer los preparativos y sus perspectivas sobre los comicios.

A partir de estos encuentros, del análisis de la normativa y otros documentos, y de la observación directa, se pudo llevar adelante un análisis integral del proceso electoral. Previo a esta Misión, la OEA también acompañó, por invitación del TSJE, el proceso de elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas el 18 de diciembre de 2022.

Lea más: Payo Cubas denuncia fraude electoral, en vivo: manifestaciones, incidentes y disturbios