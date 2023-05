TSJE dice garantizar transparencia y transmite en vivo conteo de votos

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) asegura que el proceso de juzgamiento preliminar de las actas son transparentes y, para dar “mayor tranquilidad” a la ciudadanía y apoderados de los partidos políticos, se transmite en vivo todo el proceso de juzgamiento de las actas. Así lo confirmó ayer a ABC el vicepresidente de la Justicia Electoral, ministro César Rossel.

La supuesta falta de transparencia lo denunció la senadora electa Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, cuyo líder es su pareja Paraguayo Cubas. Paredes dijo que no se permitía a sus apoderados ingresar con celulares en la sala donde se hacía el juzgamiento preliminar de las actas. Ante la denuncia de supuesto fraude, varios apoderados políticos y excandidatos también exigieron transparencia a la Justicia Electoral para garantizar que la voluntad popular sea respetada.

El ministro Rossel afirmó que no existe ninguna posibilidad de fraude en el marco de las elecciones y pidió calma a la ciudadanía.

El vicepresidente de la Justicia Electoral agregó que para dar mayor tranquilidad a la ciudadanía desde ayer al mediodía se puede ver el juzgamiento de las actas a través de las redes sociales de la Justicia Electoral, mediante la red social YouTube. Sin embargo, hubo muchas quejas de los usuarios del canal porque supuestamente la transmisión no era clara y no se dejaba ver de cerca los documentos oficiales.

Máquinas de votación imposible de vulnerar, dice TSJE

Por otro lado, el director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, aseguró en conferencia de prensa que no existe ninguna posibilidad de fraude en el marco de las elecciones generales. Agregó que el software de las máquinas de votación fue “el más auditado del mundo”, por lo cual garantizó transparencia en el voto. Mencionó que ni siquiera expertos internacionales pudieron adulterar las máquinas de votación.

Relató que las máquinas de votación, a más de los técnicos de los partidos políticos, también fueron auditadas por observadores de la Unión Europea (UE) y expertos informáticos que llegaron desde el exterior.

“Expertos internacionales declararon que, a pesar de todos los intentos que hicieron para alterar o violar el resultado de la elección, no lo pudieron hacer”, dijo.

Euclides y Querey solicitaron auditoría

Euclides Acevedo y Jorge Querey, integrantes de la dupla presidencial del Movimiento La Nueva República, solicitaron una auditoría informática de las máquinas de votación y un conteo manual de las boletas electorales. Además indicaron que, de comprobarse incongruencias en los resultados electorales, se llame a nuevas elecciones.

“Se están dando numerosas denuncias e incongruencias en los resultados proyectados por el TSJE, por lo que solicitamos la auditoría informática del 10% de las máquinas de votación con presencia de auditores internacionales, el conteo manual de las boletas electorales y su comparación con las actas de escrutinio de por lo menos el 10% de las mesas a nivel país y de manera aleatoria”, posteó en sus redes sociales por el presidenciable Euclides Acevedo.

Por su parte, el excandidato a vicepresidente y senador Jorge Querey (FG) solicitó una revisión general y si se comprueba el fraude se llame a nuevas elecciones presidenciables.

La dupla presidencial advirtió al TSJE que estarán atentos a las disposiciones que adopten el órgano electoral. “Al TSJE le decimos que estaremos atentos a su disposición de transparentar el presente proceso electoral con presencia física y militante”, posteó Querey.

Chilavert pide calma a la ciudadanía tras elecciones

El excandidato a la presidencia por el Partido de la Juventud, José Luis Chilavert, instó a la población a la calma e indicó estar a favor del conteo de los votos frente a todos los candidatos a presidente para poder evacuar todo rumor de fraude que se quiere instalar desde un sector político que solo busca el anarquismo y el caos.

“No a la violencia, sí al conteo de los votos frente a los presidenciables. El anarquismo no es el camino y solo genera caos. No usen más a los jóvenes para generar el caos. Me duele la pelea entre los paraguayos”, posteó en sus redes sociales el excandidato.

Piden el fin del fraude

La senadora del Frente Guasu (FG) Esperanza Martínez indicó que en todo el proceso electoral se vieron irregularidades que históricamente vienen ocurriendo en cada elección y que se deben tomar medidas legales para erradicar el fraude.

“Vamos a entrar a la etapa del proceso en que se verifican esas irregularidades. Se deben tomar todas las medidas legales y políticas para asegurar la transparencia de los resultados. Me parece correcto hacer una auditoría del 25% de las máquinas y, si allí surgen irregularidades, se debe auditar el 100%”, posteó en sus redes Esperanza Martínez.