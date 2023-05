Senadora pide a Santi Peña no barrer con funcionarios públicos opositores

En la primera sesión del Senado, tras los comicios generales, la senadora Esperanza Martínez reivindicó la lucha social de la izquierda en Paraguay y también lanzó un pedido al gobierno entrante.

“Le pido al siguiente presidente, en primer lugar, que no persiga a los compañeros que se han acercado en este periodo electoral a mostrar su simpatía con los partidos de la oposición. Ya estoy recibiendo (denuncias) y le pido públicamente, porque cada compañero que sea tocado voy a traer a esta sala de sesión”, advirtió.

“Si queremos la democracia, respetemos la pluralidad. Si son la mayoría del pueblo paraguayo ¿por qué no respetan que también haya minorías disidentes? No son los dueños de los cargos públicos. No son los que tienen que someter a todos los funcionarios públicos a la obligación de la afiliación al partido único”, agregó Martínez.

La parlamentaria también lamentó que todos sus colegas, encabezados por Fernando Lugo, no hayan sido reelectos. También lanzó duras críticas a la ANR al tiempo de pedir el fin de los privilegios, el enriquecimiento ilícito y casos de corrupción y lavado de dinero que colocan al Paraguay en tapas de todo el mundo.

Votarle a Santi Peña no cambia el país

Igualmente, espetó a la ciudadanía que los problemas sociales no acabarán con el resultado de las elecciones. “No es que por la votación del domingo hoy va a haber medicamentos en los hospitales, porque es un problema estructural”, aseveró.

“La desigualdad, la pobreza, la situación lacerante de miles de paraguayos en el exilio por razones económicas y políticas, la salud, la educación, la falta de derechos, la falta de institucionalidad, el robo descarado de los bienes públicos para beneficio y para crear grandes millonarios en este país, eso no cambió, no cambió en absoluto con la votación democrática del domingo pasado”, reclamó la parlamentaria al electorado.

El Frente Guasu obtuvo seis bancas en las elecciones generales del 2018 y se le sumaron dos senadores pasando a ser la tercera fuerza. Ahora han sido casi totalmente relegados.