Efraín Alegre exige transparencia a TSJE y abrir “Sobre 4″

“Controlar es transparencia y lo que estamos buscando es eso, que toda la gente efectivamente vea el resultado electoral de una manera transparente por eso hemos solicitado algunas medidas de tal manera de hacer los cómputos, utilizar el cuarto sobre y nos dicen que el cuarto sobre no se puede utilizar”, indicó ayer Efraín Alegre, a través de un video difundido en sus redes sociales.

El expresidenciable hace alusión al Sobre 4, que es uno de los que queda a cargo del Juzgado Electoral de la Circunscripción y que es donde se guardan “los boletines de votos utilizados (votos válidos, en blanco y nulos)”.

En total existen 8 sobres, pero habitualmente se recurre como máximo al Sobre 3, que contiene una de las actas de escrutinio firmada por los miembros de mesa y al que se recurre habitualmente cuando hay incongruencias entre los Sobres 1 y 2.

Este pedido guarda relación con otro previo realizado por Alegre en nombre de la Concertación (a nivel nacional y regionales) de realizar el “cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país”, así como una “auditoría internacional independiente del software del sistema informático utilizado para las elecciones”.

“¿Para qué está el cuarto sobre si no se puede abrir? Estamos repitiendo la misma historia del 2018, pedimos las actas, las copias que son todos instrumentos públicos para controlar y nos dicen que no. Ya empezamos las elecciones del 2023 y todavía no nos entregaron las del 2018, los tienen guardados cuando que son instrumentos públicos”, insistió Alegre.

Lea más: TSJE habilita sitio web para ver actas de resultados electorales provisorios

El presidente del PLRA que es cuestionado tras la derrota por los dirigentes de su partido, que exigen su alejamiento definitivo de la dirección partidaria y próximas candidaturas, insistió en que el TSJE está obligado a transparentar para dar “seguridad” y “tranquilidad” sobre el resultado de los comicios.

“Solamente se pide controlar. ¿Por qué tanto temor de la Justicia Electoral a ser transparente? La transparencia es lo que va a dar la seguridad. La transparencia es lo que va a dar tranquilidad a la ciudadanía. Si se siguen ocultando los documentos las sospechas de fraude seguirán pesando sobre la Justicia Electoral”, insistió.

En respuesta a esta solicitud, para hoy a las 8:00, la Justicia Electoral convoca a una conferencia de prensa en el local de la sede central para explicar sobre contenido y destino de las diferentes actas.