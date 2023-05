Apertura de sobre cuatro dejaría “sin argumentos” a denunciantes, asegura abogado

El abogado Ezequiel Santagada, especialista de IDEA, opinó sobre el debate que se está generando en torno a la apertura del sobre número cuatro, para continuar con el juzgamiento de actas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Enfatizó que toda información que obra en poder del Estado, que no esté reservada por disposición legal, “es información pública”.

El especialista sostuvo que el sobre 4 es “basura electoral”, y que si se abre no cambiará nada el escenario actual sobre las autoridades elegidas, “solo permitirá abrir debates sobre el proceso”, analizó.

Detalló que “hacer pública la basura electoral no cambiará las reglas de juego”. No obstante, reconoció que “contribuiría a bajar tensiones y a dejar sin argumentos a quienes denuncian fraude electoral”.

Inconsistencias solo servirían “para el debate”

Sostuvo que por ley electoral “no existe recuento y que el escrutinio es un solo acto que tiene la participación de todos los sectores”. Por tanto, el abogado enfatizó que si es que se detectan inconsistencias, esa información servirá para generar un debate sobre la posibilidad de cambiar alguna que otra disposición del Código Electoral.

Con respecto a los que argumentan la ley de acceso a la información para abrir las actas electorales, remarcó:

“Lo que no puede haber es manto de sospecha. No se puede anular la ley de acceso a la información so pretexto de una interpretación restrictiva del Código Electoral”.

Con respecto a que “la basura electoral”, que hay en el sobre cuatro, debe estar a resguardo, expuso que “de eso no hay dudas”.

Será de interés “ahora o dentro de dos años”

“Toda información pública debe estar en los archivos de fuentes públicas de información, deben estar a resguardado, según Ley 5882″.

Recordó que el proceso electoral sigue su curso, que se están terminando de juzgar las actas y ahí habrá una proclamación”.

Puntualizó que “será de interés si se da la información pública dentro de unos días o dentro de dos años, porque permitirá el debate fundado sobre una cuestión de alto interés público”.

No hay solicitud formal de acceso a la información

Añadió que considera que el proceso tiene legitimidad, y por tanto, dijo no entender “cómo la ley de acceso a la información puede modificar disposiciones del Código Electoral”.

“Una cuestión es saber quiénes son las autoridades elegidas, otra es el debate sobre una cuestión de alto interés público. Una no anula a la otra”, recalcó.

Lamentó que hasta el momento no hay ninguna solicitud formal en el portal de acceso a la información pública con respecto a las últimas elecciones. Esto -dijo- le parece “una responsabilidad política”.