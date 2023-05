Óscar Tuma: “Jamás se nos pasó por la cabeza que resguardo de boletines serviría para reconteo”

El exdiputado Óscar Tuma dijo estar sorprendido con la especulación que hace la gente sobre la interpretación de la ley 6318 sobre el voto preferencial y electrónico. Sobre todo, “cuando el 90% de los que hicimos estamos vivos y no se nos consulta”, expresó.

Recordó que trabajaron 10 años en este proyecto, y que el resguardo de las papeletas surgió para evitar que estas aparezcan después de las elecciones “tiradas por todos lados y evitar especulaciones”.

“Establecimos que las papeletas tenían que estar en resguardo, ¿por cuánto tiempo? Por cinco años. Jamás se nos pasó por la cabeza que eso iba a servir para el reconteo de votos. Si ese iba a ser el criterio, entonces los miembros de mesa tenían que ser solamente recolectores de papeletas y el conteo se tenía que hacer en forma pública”, analizó el político.

“Sigue siendo basura electoral”

Resaltó que el único cambio que hubo es que “antes las papeletas se tiraban; ahora se guardan, pero sigue siendo basura electoral”.

Para Tuma, lo que tiene valor es el acta. “Por eso cada partido tiene apoderados. Ahora, si los apoderados se venden, eso ya pasa por la calidad de la persona”.

Resaltó que a partir de que el conteo quedó plasmado en acta, los boletines “son basura electoral”.

“Si se va a revisar y ese va a ser el criterio, entonces se tiene que cambiar el sistema electoral”, expuso Tuma.

El exparlamentario aclaró que no tiene ningún interés político pues no fue electo, pero que como proyectista de la ley pide “sinceridad”. “No podemos destruir el uso de la tecnología por mera especulación. Volver a la papeleta es volver a la corrupción. Si nos sometimos a las reglas de juego, no podés venir después a decir que creés que las máquinas están erradas”, aseveró Óscar Tuma.