Elecciones Paraguay 2023: ¿Qué es el “sobre 4″?

“Controlar es transparencia y lo que estamos buscando es eso, que toda la gente efectivamente vea el resultado electoral de una manera transparente, por eso hemos solicitado algunas medidas de tal manera de hacer los cómputos, utilizar el cuarto sobre y nos dicen que el cuarto sobre no se puede utilizar”, dijo hoy el titular del PLRA y excandidato presidenciable por la Concertación, Efraín Alegre, que exige al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) abrir el “Sobre 4″.

En el juzgamiento de actas que se realiza actualmente en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y que es transmitido en vivo se pueden apreciar más frecuentemente el uso de los Sobre 1 y 2, que en teoría deberían de tener el mismos contenido.

En el Sobre 1 debe ir contenido el expediente electoral utilizado por el presidente de mesa y un ejemplar de cada Acta de Escrutinio (donde se consignan los votos obtenidos por cada una de las candidaturas en una mesa) impreso por la máquina de votación.

En el Sobre 2 se incluyen los mismos documentos, pero que corresponde a uno de los vocales de mesa. Rara vez pero puede que ocurra, el contenido de ambos sobres puede no coincidir, por lo que en dichos casos, se suele recurrir al Sobre 3.

El Sobre 3 contiene también el expediente electoral y el acta de escrutinio firmado por el segundo vocal de mesa, que debería servir para despejar las dudas y inconsistencias que hubieren entre el contenido del Sobre 1 y 2.

En total hay 8 sobres del TSJE

Aunque menos conocidas que las otras tres anteriores, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) maneja 8 sobres que contienen material utilizado en las elecciones.

Entre ellos se encuentra el Sobre 4 al que refiere Alegre, que es uno de los que queda a cargo del Juzgado Electoral de la Circunscripción y que es donde se guardan “los boletines de voto utilizados (votos válidos, en blanco y nulos)”.

La ley electoral habla de que el juzgamiento de las elecciones se realiza en base a las actas electorales, ya que el conteo de las papeletas ya se hace al cierre de las mesas.

No es la primera vez que Alegre solicita verificar las papeletas de votación, ya que en 2018 realizó el mismo pedido y no tuvo respuesta favorable del TSJE, y de hecho, fue algo que reclamó en su video de hoy.

“¿Para qué está el cuarto sobre si no se puede abrir? Estamos repitiendo la misma historia del 2018, pedimos las actas, las copias que son todos instrumentos públicos para controlar y nos dicen que no. Ya empezamos las elecciones del 2023 y todavía no nos entregaron las del 2018, los tienen guardados cuando que son instrumentos públicos”, reclamó Alegre.

El pedido del expresidenciable de la Concertación viene de la mano con uno previo que hizo, donde exigió realizar el “cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país”, así como una “auditoría internacional independiente del software del sistema informático utilizado para las elecciones”.

Justicia Electoral se pronunciará

En respuesta a esta solicitud, para mañana a las 8:00, la Justicia Electoral convoca a una conferencia de prensa en el local de la sede central para explicar sobre contenido y destino de las diferentes actas.