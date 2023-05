¿Cuál es el problema con abrir el sobre 4? El TSJE responde

El doctor César Rossel habló esta mañana sobre las denuncias de fraude y todo el proceso electoral del 30 de abril. Sobre el pedido de apertura del “sobre 4″, primeramente señaló que los ocho sobres existentes fueron determinados por resolución de la Justicia Electoral.

“¿Por qué no podemos abrir el sobre 4? Hay que aclarar que a todos nos encantaría, porque vamos a encontrar lo que sabemos que vamos a encontrar, que son los votos. El problema está en que la ley no me permite hacerlo”, acotó.

En ese sentido, mencionó que el artículo 222 del Código Electoral Paraguayo dice que el escrutinio solamente puede ser realizado “en un solo acto ininterrumpido, fiscalizado por los miembros de mesa y la ciudadanía” en el día de las elecciones.

“Y si ahí alguien pide el recuento se puede hacer; es el único momento en que la ley me habilita”, agregó Rossel. El ministro aclaró que todo el proceso electoral tiene etapas de preclusión, es decir que al finalizar cada etapa ya no se puede retornar.

Abrir el sobre 4: una posibilidad “peligrosa”

Además, calificó de peligrosa la posibilidad de abrir el sobre 4 porque todos los procesos electorales en el país podrían verse afectados. “Todo paraguayo que pierda una elección va a pedir recuento, puede judicializar todo; el daño que se va a hacer al sistema electoral va a ser gravísimo”, consideró.

¿Se pudo haber “hackeado” el sistema?

Por otra parte, Fausto Von Streber, director de Informática del TSJE, habló sobre la denuncia del presunto robo del código fuente de las máquinas de votación, realizado por Yolanda Paredes. Al respecto, agregó que el DVD que dijo que desapareció antes del 10 de abril no tiene relevancia ni puede ser utilizado para afectar los votos.

“Podés meter en la máquina ese CD pero no sirve, no se puede votar con ese CD”, agregó Rossel al respecto.

El director de Informática agregó que el código fuente tiene una trazabilidad auditable y si alguien crea uno similar no va a funcionar en las máquinas porque se requieren otros códigos. “Lo que aseguramos es que la máquina no va a funcionar sin el CD que salió de la Justicia Electoral”, garantizó para ABC Cardinal.

Además, aseguró que los chips de las papeletas no pueden ser previamente cargados antes porque no funcionarán en las máquinas. “Si tiene un contenido, el sistema rechaza el chip”, garantizó.

En cuanto a denuncias puntuales de mesas sin votos o con números sospechosamente idénticos, explicó que en algunos casos se dieron errores de los miembros de mesas que no estaban capacitados y, en algunas ocasiones, las coincidencias se pueden dar y se vio en elecciones pasadas.

Promete difusión de votos

Por otra parte, el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, prometió que en los próximos meses se van a transparentar los votos de las elecciones generales del 30 de abril.

Por un lado, los ciudadanos podrán verificar si tendrán que pagar multas por no votar. Así también, los ciudadanos podrán constar si una persona suplantó su identidad para ejercer su derecho al voto.