Bachi Núñez busca justificar doble cobro de su “amigo moroso”

“Yo no le traigo a nadie. Es contratado y así como tengo amigos morosos; en eso posiblemente le parezco a Efraín Alegre que tiene muchos contratados morosos acá; (Jiménez Castro) es uno más y ¿cuál es el problema?”, desafió ayer el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez al ser consultado sobre Félix Hernán Jiménez Castro. Admitió que además de una amistad, comparten la condición de “morosos” en la Cooperativa San Cristóbal.

Ambos tienen millonarias deudas en dicha cooperativa por sospechosos créditos obtenidos durante la presidencia del ahora procesado por “A Ultranza”, el exdiputado colorado oficialista Juan Carlos Ozorio (preso en Emboscada).

Al ser insistidos respecto a la relación que los une con Jiménez Castro, Núñez ratificó: “Es mi amigo”. Jiménez es hombre de confianza de Núñez desde cuando este último era titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Posteriormente, en el gobierno de Horacio Cartes, Jiménez fue nombrado al frente del Instituto Paraguayo de Cooperativismo (Incoop), donde hizo la vista gorda a las sospechosas operaciones entre “Bachi” y Ozorio.

También se le consultó al diputado cartista si pretende buscarle a su amigo un cargo en la Cámara Alta, cuando asuma como senador, ante lo cual respondió: “Creo que va a ir a otra parte más importante, porque acá el ser moroso, el no poder pagar tu deuda después de una pandemia no tiene que ser un pecado, tiene que ser pecado robar a las instituciones públicas y está persona no robó al Estado”.

Deudor de cooperativa es asesor de bancada cartista

En base a esa respuesta, se le remarcó que su amigo, a la par de figurar con salario como “asesor” de la bancada de Honor Colorado en Diputados, estaba con rubro de director de Tránsito en la Municipalidad de Ñemby hasta enero de este año.

“El cargo de asesor te permite eso (doble cobro). Las municipalidades tienen una autonomía y si vos buscás en el universo de funcionarios públicos, se puede, te digo porque soy municipalista”, justificó Núñez.

La Ley de la Función Pública establece como únicas excepciones para doble cobro, la docencia y la investigación científica a tiempo parcial.