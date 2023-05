Grosera maniobra para cambios en el nuevo molino de Petropar

El gerente comercial de Turbimaq (Brasil), Silvio Silas, comunicado mediante, realizó varias aclaraciones sobre el cuestionado contrato por más de G. 198.704 millones (casi US$ 29 millones al cambio actual) de Petróleos Paraguayos (Petropar) con Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, para la instalación de la nueva línea de molienda en la planta alcoholera, ubicada en Mauricio José Troche (Dpto. del Guairá). La fabricante del vecino país aparecía como la proveedora en el contrato inicial del turbogenerador. Sin embargo, un día antes de cumplirse el plazo -el 8 de febrero de 2023- para la entrega de ese equipo, llamativamente fue cambiado por pedido de la empresa adjudicada.

La petrolera estatal aprobó la adenda número 3 supuestamente por un “interés público” debido a que EISA argumentó que la fabricante incrementó su precio como también aumentó a 200 días el plazo de entrega de la maquinaria, según nota enviada el 4 de enero de 2023, casi 14 meses después de la firma del contrato, el 9 de diciembre de 2021.

Lea más: Resurge tufo a negociado con tren de molienda de Petropar

El representante de la industria brasileña, sin embargo, desmiente esa afirmación y dicen sentirse engañados porque EISA, a través de Jorge Palumbo (hijo de Alberto Palumbo), fue la que solicitó a Turbimaq una carta justificando un retraso de 200 días en el cronograma de fabricación del turbogenerador, ya que sería una forma para que EISA obtenga una extensión del plazo de entrega en su contracto con Petropar.

“Ahora nos aparece que la carta fue utilizada indebidamente para respaldar la solicitud de Petropar de reemplazar al fabricante del turbogenerador debido a nuestra demora”, señala en el comunicado.

Silas agregó que EISA les pidió el documento porque dijo que necesita una extensión de plazo de 200 días, para que pueda tener la aceptación de Petropar y hacer una renegociación. “Ellos nos dijeron que a partir de la aceptación ya iban a enviar la orden de compra como también el pago por la primera parcela. Y nosotros en nuestra ingenuidad enviamos la carta”, señaló.

El gerente de la empresa brasileña agregó que pasaron los días y EISA no cumplió con la entrega de dinero alguno, por lo que tuvieron que suspender la fabricación. “Lastimosamente nos engañaron y probablemente también al pueblo paraguayo”, añadió.

Otra cuestión relatada por el gerente de Turbimaq es que las primeras negociaciones (en 2021) con relación a esa maquinaria fueron con la “superproveedora” Engineering SA, representada por Eduardo Campos Cervera. “Decían que tenían una alianza con EISA (...) siempre habló (Campos Cervera) con nosotros en nombre de EISA. Es más, Eduardo (Campos) vino a conocer nuestra fábrica” (sic).

Relató que meses después apareció por la fábrica de Turbimaq Jorge Palumbo en representación de EISA. “Nos decía que era una empresa sería y en la brevedad harían la formalización con Turbimaq”, indicó.

Tres a cuatro meses para que turbinas de Petropar estén listas

Silvio Silas igualmente aclaró que durante la visita realizada a San Pablo el 1 de noviembre de 2022 por una comitiva de funcionarios de Petropar presentó los avances de la ingeniería y les entregó toda la documentación, además de los presupuestos presentados. Dijo que entonces les explicó que las turbinas podían estar listas en tres o cuatro meses como máximo. Mientras que para el generador WEG necesitaban de la orden de compra para comenzar y que demoraría un poco más.

Lea más: Sin rastros de fiscalizadora de molienda de Petropar

Al respecto, el gerente comercial también desmintió a Alberto Palumbo que justificó los cambios diciendo que Turbimaq no provee motores y generadores. “No es verdad eso, no es verdad. Nosotros enviamos certificaciones de que hicimos varios proyectos similares al solicitado por Petropar”, añadió.

EISA, para esta obra, cobró un anticipo de G. 39.059 millones, unos US$ 5 millones.

¿Implementos para aumentar precio?

Otro punto revelado por el gerente de Turbimaq es que la primera propuesta para la provisión del turbogenerador, con fecha 18/10/21, era de US$ 1.769.700, mientras que para el 15/06/22 fue de US$ 2.203.800 porque se agregaron implementos que no eran necesarios, según explicó. Finalmente, dijo que para el 17/11/22 el precio quedó en US$ 2.188.000 debido al tiempo transcurrido de 13 meses del presupuesto inicial. Intentamos hablar con Alberto Palumbo, de EISA, y Andrés Campos, de Engineering, pero no atendieron nuestras llamadas.