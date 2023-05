“Teorías conspiratorias” dañan el sistema electoral, afirma Rossel

El ministro César Rossel declaró ayer a ABC que los “relatos urbanos y teorías conspiratorias” que realizan para enturbiar la legitimidad del resultado de las elecciones están matando el sistema electoral.

“La gente denuncia boludeces, teorías conspiratorias que no tienen ni un sentido y solo están matando el sistema electoral. Estas elecciones fueron las más transparentes y nos felicitan desde la Unión Europea, desde la OEA”, dijo el ministro Rossel.

El vicepresidente de la Justicia Electoral indicó que a todos los cuestionamientos se buscó dar soluciones y despejar las dudas.

“Primero cuestionaron que se hacía en cuartos cerrados, entonces transmitimos el escrutinio y luego cuestionaron que no se veían las actas y mejoramos eso. Después pidieron la apertura del sobre 4 y eso no podemos por que no está en la ley. No podemos hacer algo solo porque a un sector se le antoja”, puntualizó el ministro.

Agregó que estos comicios fueron los más controlados, principalmente por parte de la oposición, y que de las 12.000 mesas, solo se tuvo 26 reclamaciones en las actas electorales.

Agregó que no existe ni un milímetro de fraude electoral, y que la ley no permite la apertura del sobre 4, por lo cual la Justicia Electoral no puede cambiar las reglas de juego de manera arbitraria, pues es peligroso para el sistema democrático.

“Si yo hoy altero la ley, mañana un gobernador electo puede no jurar porque yo no quiero. Mañana puede otro sector querer cambiar las reglas de juego. Vamos a estar dando autoridad a alguien por sobre la ley. El Estado de derecho es importante, la ley es para todos, Mañana, el que pierda una elección de una asociación de fútbol, de una cooperativa de bocha o de pádel va a pedir el recuento de los votos y el sistema va a ser interminable”, puntualizó el ministro.