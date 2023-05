Luego de elecciones, dan ok a “aumentazos” para funcionarios de la Cámara de Diputados

Pese a que existió una propuesta para reducir el monto de la ampliación, los senadores prefirieron ignorar y dictaminar tal cual como vino de la Cámara Diputados, con la intención de sancionar la norma una vez que sea incluido entre los puntos del orden del día.

Votaron a favor del proyecto de Diputados: Rodolfo Friedmann (ANR, FR), Daniel Rojas (PLRA) y Antonio Barrios (ANR, HC). Mientras que dictaminó en contra Stephan Rasmussen (PPQ) y se abstuvo el ahora oficialista senador Javier Zacarías Irún (ANR, FR).

El destino del platal para funcionarios de Diputados

Regina Barrios, directora general de Administración y Finanzas de Diputados, detalló el alcance del proyecto de ley. Indicó que el pedido es para la incorporación de 75 funcionarios contratados al cuadro permanente que tienen de 10 a 13 años y que se enmarca dentro de la política de desprecarización.

Indicó que, en ese sentido, se crearán 34 cargos para fortalecimiento institucional con vigencia desde mayo a diciembre del 2023. Sin embargo, indicó que el pedido mas grueso es establecer un salario piso para 359 funcionarios que ganan de entre G. 2.500.000 a G. 3.000.00 y que pasarán a percibir G. 4.500.000. Así como 197 funcionarios que pasarán a ganar de G. 3.000.000 a G. 4.000.000 a 4.900.000, entre ellos funcionarios que ocupan cargos como coordinadores, jefaturas y no tienen el salario equiparado al cargo.

Se prevé que lleguen a percibir el 20% o 22% del 30% que se percibe en concepto de bonificación por responsabilidad en el cargo, lo que implica seguro médico y gasto de capital que se utilizará para los 58 nuevos diputados. “Estamos sin muebles y tenemos que readecuar las oficinas parlamentarias”, agregó.

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) dijo no acompañar el proyecto porque el dinero irá a parar a gastos corrientes y nuevos rubros, más bonificaciones entre otras cosas. “Básicamente son nuevos cargos y fortalecimiento institucional, como si fuera que se necesita (mas personal) y hablo con conocimiento de causa”, dijo.