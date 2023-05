Diputado Erico Galeano se queda sin fuero y a disposición de la justicia

Por unanimidad de los 69 diputados presentes durante la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Baja aprobó el desafuero del diputado Erico Galeano (ANR, HC), imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Inmediatamente después se comunicó la decisión legislativa al juez de la Unidad Nº 2 especializado contra el crimen organizado, Gustavo Amarilla.

Antes de la sesión, se presentó una nota dirigida a la presidencia de la Cámara firmada por el imputado Erico Galeano (ANR, HC) –que sin embargo no estuvo presente al momento del tratamiento–, “con el objeto de que se dé lugar al pedido de mi desafuero, en virtud del Artículo 191, 2da. parte de la Constitución Nacional”.

El artículo en cuestión refiere que “cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si hay lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputada Rocío Vallejo (PPQ), argumentó el dictamen a favor del desafuero, pero enfatizando en que los fueros están establecidos para resguardar a los legisladores por sus expresiones durante su función y no son para protegerlos por crímenes comunes.

“Sin lugar a dudas, los hechos descritos en la imputación, nada tienen que ver con el ejercicio de las funciones del diputado, por lo cual consideramos que debemos levantar los fueros y el mismo debe ser sometido a la justicia como cualquier ciudadano”, afirmó Vallejo.

La diputada Kattya González (PEN) también fue especialmente crítica ante el intento de utilizar el supuesto doble fuero o el fuero como un “blindaje” contra crímenes comunes y planteó la necesidad de “modernizar” el concepto y la aplicación del concepto de los fueros.

“Erico Galeano, usted no tiene doble fuero”, Kattya González

“No señor Erico Galeano, usted no tiene doble inmunidad, no tiene doble fuero, usted no es inimputable, no señores. Los fueros parlamentarios solamente sirven para protegernos de situaciones en donde realmente exista una persecución política, una privación de libertad o un procesamiento en ese sentido”, refirió la parlamentaria González.

Acotó que este abuso del alcance de los fueros permitió que tengamos “narcodiputados y narcosenadores que están acá, no para hablar y representar a la ciudadanía, sino simplemente para escudarse en los fueros parlamentarios”.

El nivel de desinterés en el debate de la mayoría de los diputados colorados era tal, que la diputada Celeste Amarilla (PLRA) se negó a hacer uso de la palabra hasta que se ponga mínimamente orden y cese el barullo.

Ese momento fue aprovechado por el diputado llano-cartista Édgar Ortiz (PLRA) y secundado por los colorados para cortar la discusión y llevar inmediatamente a votación, alegando que el propio involucrado solicitó el desafuero, que se aprobó rápidamente, siendo las 11:18.

En la siesta de ayer, con la firma del presidente interino de la Cámara, Ángel Paniagua (ANR, oficialista), la comunicación fue remitida al juzgado.

Desconocen otra parte de la Constitución

Pese a que pretenden simular haber hecho lo correcto, Honor Colorado no le suelta la mano al imputado Erico Galeano (ANR, HC), porque insisten en la supuesta vigencia de un “doble fuero”, por su condición de senador electo.

El artículo 187 de la Constitución Nacional (CN), que refiere a “la elección y de la duración” de mandato de los diputados y senadores, establece que los legisladores “durarán cinco años en su mandato, a partir del 1 de julio” y el artículo 188 dice que se incorporan recién con el juramento de rigor.