“No existe la doble inmunidad”, reconoce defensa de Erico Galeano

“Claro, no se puede tener doble fuero, en el sentido que no se puede ser diputado y senador al mismo tiempo, pero hay que entender que la jerga o es una manera de expresar o decir”, dijo ayer el abogado Cristóbal Cáceres Frutos, defensor del diputado y senador electo Erico Galeano (ANR, HC), quien además recomendó a su cliente acudir a la audiencia fijada para el 2 de junio, aunque no descartó plantear incidentes en el proceso.