Beto Ovelar firme candidato de HC para presidir el Senado

Durante su paso por los estudios de ABC AM 730, Juan Carlos Baruja, referente del movimiento Honor Colorado (HC) y que es nuevo senador se refirió a las intensas negociaciones que se dan tanto en Senado como en Diputados para quienes presidirán las mesas directivas de ambas Cámaras. Aseguró que el cartismo ya tiene un nombre firme en base a la experiencia que tuvo esta persona en el cargo de titular del Congreso Nacional.

Baruja confirmó que se trata de Silvio Beto Ovelar. “Se conversa con senadores de Fuerza Republicana y de la oposición. Estamos queriendo llegar a un gran consenso y acompañamiento de la mayoría, porque queremos que los proyectos del Poder Ejecutivo tengan apoyo parlamentario y llegar a la gobernabilidad”, afirmó.

Pese a tener a Ovelar como la principal opción, Baruja aclaró que el cartismo no se cierra a que el abdismo proponga su nombre. “En realidad no estoy muy involucrado en las conversaciones, y no creo que se puedan unir las dos bancadas de la ANR”, dijo en otro momento.

Cargos de confianza para colorados

El legislador que será proclamado esta semana puntualizó las expresiones del Presidente Electo, Santiago Peña, que había dicho que los colorados tendrán cargos.

“Se va a gobernar para todos los habitantes del país. Sobre el punto Peña dijo eso porque pretende otorgar cargos de confianza para personas que colaboraron y sean de la ANR, igual si Peña cree conveniente serían elegidas de otros partidos”, expresó.

El cartista es de la teoría que es coherente que se den estos cargos, porque “si te apoyaron en campaña merecen estar en la gestión, siendo gobierno. Lo ideal es que haya personas técnicas pero también con perfil político.

Explicó que hay personas se están acercando a Santi Peña para sugerirle nombres, para el gabinete. Baruja sostiene que es necesario que ministros deban salir de su oficina y tener capacidad y empatía con las necesidades de la gente. No descartó ocupar algún cargo que no sea el de senador, porque él se considera más ejecutivo, y que donde Peña crea necesario, él aceptará.

Procesos legales de Galeano y Mbururu serán clave para juramento o no, según Baruja

Sigue causando debate qué ocurrirán con los procesado por la justicia, el diputado y también senador electo cartista Erico Galeano y el senador electo Rafael Esquivel, alias Mbururu, por si están habilitados o se les permitirá que juren.

“Hay que ver qué ocurre en los próximos días en el aspecto judicial, en qué condiciones legales estarán ellos el 30 de junio. Se respeta lo que dice la ley. Cada uno debe asumir su responsabilidad individual porque la gente reclama que la justicia tenga el mismo peso contra cualquier partido político”,

Desconoce si el cartismo conversa con los senadores de Cruzada Nacional, para que estén a favor de HC en el Senado, para apoyar varios proyectos de leyes.