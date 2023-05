Senadores electos de Fuerza Republicana no acuerdan candidato al Senado y líder de bloque

De 12 senadores que fueron electos por el Movimiento de Fuerza Republicana (FR), nueve participaron de la reunión que se organizó en la casa del senador electo Natalicio Chase, donde en principio se debía definir al líder y vicelíder de la bancada que se mantendrá independiente al cartismo.

No estuvieron en la reunión los senadores: Juan Afara, porque según dijeron se sometió a una intervención quirúrgica, y Mario Varela, quien había adelantado que no podía participar del encuentro por un compromiso familiar programado con anterioridad. Tampoco estuvo en la reunión del diputado Colym Soroka, quien no fue invitado.

Sí estuvieron presentes: el dueño del domicilio Chase, Óscar “Cachito” Salomón, Luis Pettengill, Derlis Osorio, Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Calos Núñez Agüero, Javier Zacarías Irún y Blanca Ovelar. Según fuentes legislativas, no pudieron definir el liderazgo porque no estaban todos los senadores presentes en el encuentro. Sin embargo, señalaron que seguirán manteniendo reuniones en busca de acordar los espacios.

El senador Óscar Salomón, actual presidente del Senado, y la senadora Lilian Samaniego, operan fuertemente para ser el candidato o candidata a la presidencia de la Cámara de Senadores por el movimiento disidente.

Los senadores del movimiento Fuerza Republicana buscan mantener el control del Senado y que la Cámara siga siendo un bastión anticartista como lo hicieron durante el actual periodo parlamentario, que concluye el 30 de junio.

El bloque busca mantener su “identidad” como Fuerza Republicana y no convertirse en una aplanadora. Sin embargo, no cierran el acuerdo sobre quién aparecerá como próximo líder. Mientras los senadores definen el liderazgo de la bancada y el candidato a presidir el Senado. Sigue pendiente en dicha Cámara el proyecto de ley de senaduría vitalicia, propuesta que fue presentada por el Poder Ejecutivo, el pasado cinco de mayo.

El senador Salomón había mencionado la intención del presidente Mario Abdo Benítez de tener una participación activa en el Senado como senador vitalicio, incluso una oficina en la propia sede legislativa.

La última reunión pública de Marito con FR

El presidente Mario Abdo Benítez se reunió por última vez de forma pública, el 11 de enero de este año con los candidatos a senadores del Movimiento Fuerza Republicana.

El encuentro se realizó el complejo del clan Samaniego en el barrio San Vicente y estuvieron presentes además de los candidatos a senadores el expresidenciable Arnoldo Wiens y el exmandatario Nicanor Duarte Frutos.

Mario Abdo mantuvo una reunión con los diputados electos del próximo periodo, luego de las elecciones, no así como los senadores que asumirán en julio.