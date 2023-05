Los nueve senadores que se ausentaron en la ceremonia de proclamación

Entre los senadoras y senadores ausentes en el acto de proclamación se cita a Yolanda Paredes, Yamil Nal y José Oviedo además de Rafael Esquivel, quien se encuentra con prisión preventiva. Todos del Partido Cruzada Nacional.

Tampoco estuvieron Celeste Amarilla y Eduardo Nakayama, del PLRA; Esperanza Martínez del Frente Guasu; Rafael Filizzola de la Alianza Senadores por la Patria y Juan Afara, de Fuerza Republicana.

Yolanda Paredes ya había anunciado que no asistiría a la ceremonia en repudio al apresamiento de su esposo, el excandidato a presidente y exsenador expulsado Paraguayo Cubas.

En tanto que Rafael “Mbururu” Esquivel (CN) está preso y no tuvo “permiso” por parte de la jueza Cinthia Garcete, para asistir al evento. Está procesado por presunto abuso sexual a menor y robo.

Un acto para figuretis, afirma Celeste Amarilla

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) dijo que no asistió al acto de proclamación porque es para “figuretis” y recordó que tampoco lo hizo cuando fue electa como diputada por Capital.

“No encuentro nada de que sentirme orgullosa como para ir a recibir un reconocimiento cuando una desnudista y un violador de menores tuvieron más votos que yo”, cuestionó.

“Debo entender que no estoy encabezando las preferencias del pueblo motivo por el cual no creo conveniente exponerme tanto”, dijo Amarilla al señalar que fue una decisión suya no asistir al acto.