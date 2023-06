Richer dice que hay que estar atentos a Juan Carlos Baruja porque “tiene muchas denuncias”

Recientemente, el presidente electo, Santiago Peña, confirmó que el exgobernador de Paraguarí Juan Carlos Baruja formará parte del Poder Ejecutivo al ocupar próximamente el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, habló al respecto.

Primeramente, el legislador sostuvo que para el MUV se deben tener “políticas públicas” y una “inversión extraordinaria” para abordar el déficit de viviendas en Paraguay, siendo también un cargo en el que pueden presentarse varios “intereses” empresariales o políticos y debería analizarse si eventualmente responde a la ciudadanía o no, consideró.

Asimismo, apuntó que Baruja “tiene muchas denuncias que finalmente hasta hoy día no han sido investigadas suficientemente” y, ante esta situación, hay que estar “atentos” a lo que podría ser su gestión.

“Hay que estar muy atentos a él; yo no estoy diciendo que sea culpable o no, pero sí tiene muchas denuncias cuando estuvo justamente en cargos ministeriales. Si el nuevo ministro en seis meses no les responde a los sectores, obviamente estos se van a empezar a cuestionar”, apuntó.

Lea más: Denuncian a gobernador de Paraguarí

Denuncia contra Juan Carlos Baruja

En el 2019, la empresa Rocalex SA presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Juan Carlos Baruja por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza durante su gestión como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según la acusación, cuando Baruja asumió como ministro realizó modificaciones en el proyecto de Equipamientos para la Producción Agrícola del Paraguay (EPAPP) que produjeron sobrecostos y también pérdidas a los productores.

Lea más: Denuncian a gobernador de Paraguarí por supuesta violencia doméstica