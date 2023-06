Ovelar continúa firme en su candidatura a presidente del Senado a pesar de inhabilitación de sus cuentas bancarias

Silvio “Beto” Ovelar, único candidato cartista a presidir el próximo Senado, aseguró que su candidatura sigue firme y en negociaciones con otros sectores tanto internos de su partido como de otras agrupaciones políticas y que no considera que su inhabilitación para operar en cuentas bancarias sea un impedimento para asumir el cargo.

“Esa es la decisión ya asumida por el movimiento internamente con los colegas de mi bancada. Nosotros estamos conversando con las otras bancadas dentro del partido y fuera del partido. Yo creo que en estos días van a ir aclarándose las cosas, cerrándose los acuerdos”, dijo Ovelar al ser consultado en comunicación con ABC.

“No hay ningún impedimento. Yo creo que no es impedimento y, aparte, yo he cumplido íntegramente con mis compromisos, he retirado todos los cheques que había emitido de manera adelantada. Si encontrás un solo paraguayo que te diga ‘Beto Ovelar me jodió, no me pagó la deuda que tenía conmigo’, pues no asumiría ningún tipo de compromiso con nadie”, dijo Ovelar.

“Pero he cumplido íntegramente, me adecué, me adapté y es lo que dice la ley. Y creo que ya estoy habilitado. Un año de plazo, pero yo creo que ese plazo ya se cumplió, si no estoy trascordado”, señaló el senador cartista.

Lea más: “Es injusto” que un expresidente no pueda ser senador activo, cuestiona Ovelar

Inhabilitación vence el 30 de agosto

Contrastado con el hecho de que el plazo de su inhabilitación vence el 30 de agosto, Ovelar señaló que verían cuál sería el procedimiento dentro de la ley y el reglamento interno de la Cámara. “Eso lo veríamos administrativamente cómo se puede operar”, aseguró Ovelar.

“El manejo institucional, en este caso del Congreso y del Senado, tiene sus normas procedimentales a las que vamos a adecuarnos si fuese así la exigencia. Y como lo establezca la ley, así mismo lo haría. Yo no voy a apartarme de lo que dice la ley ni el reglamento interno”, aseveró.

Lea más: “Beto” Ovelar sobre Mesa Directiva del Congreso: “Le corresponde a alguien de confianza de Santi Peña”

Negociaciones continuarán hasta último momento

Con respecto a sus posibles contrincantes para ocupar el cargo, dijo: “Son varios los aspirantes al cargo a la presidencia del Congreso. Algunos de manera abierta, otros de manera más solapada, por decirlo así. Yo creo que en pocos días más eso se va a ir dilucidando”.

Ovelar se refirió a una bancada colorada que hasta el momento se muestra independiente de los dos grandes movimientos y aseguró: “Es una bancada muy cohesionada últimamente. Ahí le tenemos a Colym Soroca, a Javier Zacarias Irún, a Carlos Núñez y a Derlis Osorio, que conforman un bloque bastante cohesionado, por lo que he visto en su manera de moverse”.

“Yo estoy conversando con todos los actores políticos, excepto con Yolanda (Paredes) porque ella tiene su acceso a comunicación a través de WhatsApp y yo no tengo WhatsApp. Entonces, es una de las cosas con las que no he podido conversar”, señaló Ovelar.