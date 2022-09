Cancelan cuentas bancarias de “Beto” Ovelar

El colorado cartista Silvio Ovelar explicó que en medio de su “vorágine electoral” siempre emite cheques adelantados y cuenta con una línea de sobregiro. Sin embargo, días pasados la superó y ello ocasionó que el BNF le cancele su cuenta.

“Ya no me permiten operar en este momento en ningún banco de plaza, porque el Banco Nacional de Fomento les comunica a todos los otros. Con eso no tengo posibilidad de poder trabajar con los bancos por un año”, detalló el senador en contacto con ABC.

Asimismo, aseguró que cuenta con los fondos para honrar todos los cheques que entregó y ahora deberá operar en efectivo. En ese sentido, detalló que posee empresas que se dedican a la ganadería y reforestación, además de una fábrica de madera.

Ovelar afirmó que “lamentablemente” tuvo esta “desprolijidad” en plena campaña electoral. “Este sistema nuevo del desbloqueo hace que uno trabaje como un loco. Una desatención de este tipo me costó la cancelación de mi cuenta, lo que me va a exigir ahora iniciar una campaña para recuperar los cheques emitidos de manera adelantada y honrar todos los guaraníes. Yo tengo la forma de respaldar mis cheques”, manifestó.

Santiago Peña “es lo que el Paraguay necesita”

El senador Ovelar, quien ahora es férreo defensor del precandidato presidencial Santiago Peña, aprovechó para volver a justificar su cambio de postura. Aseguró que en la coyuntura actual de la pospandemia, “es el candidato que el país necesita”.

“Yo confío en que Santi Peña puede ser un buen timonel y conducir el timón en esta tormenta económica que se viene. Es el hombre con mejores condiciones para conducir en este contexto”, enfatizó.

Refirió que, en su momento, dijo “disparates en son de broma " y por no estar de acuerdo con la postura de Peña en aquel entonces.

