La Fiscalía pide nuevos elementos sobre presuntas invasiones en Luque

La agente fiscal Sophia Galeano, de la Unidad Penal N.° 8. de Luque, dice que en su poder solo tiene una denuncia por invasión de inmueble del 2022 pero que, en su momento, no se pudo comprobar esta denuncia porque ya no había personas en el predio de 4 hectáreas de Mora Cué, Luque, que la familia Cowan Canessa reclama pero que, para la municipalidad, hay un “vacío” y lo registró como terreno fiscal.

“Yo no tengo otra cosa más que esta denuncia por invasión. Ahora lo que se puede hacer es un estudio de título en lo civil y no en lo penal. En estas condiciones, yo no puedo decir si existe o no el título sobrepuesto”, manifestó la fiscal Galeano.

Resaltó que, si existen nuevos elementos, ya se debe encargar el fiscal de turno porque “esta denuncia del 20 de junio del 2022 se cerró”. Descartó una ampliación con respecto a esta denuncia puntualmente, pese a que luego de ser innominada los denunciantes empezaron a identificar a las personas que estarían detrás de los loteamientos en el inmueble valuado en US$ 3 millones.

Los denunciantes presentaron a nuestro diario documentos que tiene que ver con el Habeas Data, contra la Municipalidad de Luque del 25 de agosto del 2022, donde resalta que la propiedad pertenece a Jorge Raúl Cowan Canessa, que existe el título pero que también hay otra propiedad sobre la misma propiedad que confirma una doble inscripción.

“Según el argumento que dio la comuna, las dimensiones del terreno que se adjudicó la municipalidad tienen las mismas dimensiones que la finca propiedad de nuestro padre (Jorge Cowan), pero que son diferentes una de otra. El problema es que, en la zona, no hay ningún excedente con la mismas características, por eso es que vale tanto, porque en la zona están haciendo barrios cerrados y no hay un terreno de 4 hectáreas”, sostuvo Liz Cowan, vocera de la familia Cowan Canessa.

Georreferenciación sobre inmueble en Luque

Las arquitecta Fátima Ruiz Díaz, directora de Catastro de la Municipalidad de Luque, subrayó que, en lo que respecta al padrón del inmueble, el Servicio Nacional de Catastro requiere la geolocalización, para determinar el lugar exacto de ubicación según el título y que “en caso que haya una superposición, se determinará con una mensura judicial”.

El intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR- HC), dijo desconocer el conflicto, pero pidió informes al respecto.

Conversación con el hermano de Santiago Peña

La familia Cowan Canessa, presentó en un principio denuncias contra personas innominadas, pero que luego fueron ampliadas a raíz del parcelamiento que se estaba realizando en el predio de 4 hectáreas, ubicado en la zona de Mora Cué, Luque.

Liz Cowan, apoderada de la familia que denuncia un intento de despojo de la propiedad que les pertenece desde 1974, presentó unos mensajes, que según argumentó era con Manuel Peña Palacios, hermano del presidente electo, Santiago Peña.

En estos mensajes se observa la intención de la familia de hablar con Peña Palacios, porque según la información que manejaban, uno de los beneficiados con parte del inmueble era precisamente el hermano del presidente electo, además de otras personas, entre ellas David Aranda, exjefe de Recursos Humanos de la Municipalidad de Luque y quien también era secretario privado del concejal cartista, Diego Romero.

“Cuando nos veamos le voy a dar todos los datos. Te espero mañana en mi oficina, así conversamos”, decía parte de la conversación que tiene en su poder Liz Cowan y que según indicó, era con Manuel Peña.

“Es cuestión que corroboremos entre tus documentos y los que me dieron a mi”, dice otro mensaje.

Llamativamente pese a que en la ampliación de denuncia se le nombra a Manuel Peña, esta denuncia no aparece en el Ministerio Público, Unidad Penal N° 8 a cargo de la fiscal Sophia Galeano, según pudimos corroborar.

“Si Manuel Peña no tenía nada que ver, por qué nunca nos dio los documentos que supuestamente le habían dado”, sentenció Cowan.