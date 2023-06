Arnaldo Samaniego pidió ser candidato a vicepresidente primero del Senado

Arnaldo Samaniego, senador electo de la bancada colorada independiente, pidió ser el candidato a la vicepresidencia primera de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, según reveló su colega del mismo bloque Juan Afara (ANR).

“Acordamos que iba a ser Arnaldo Samaniego. Él tiene el apoyo de los tres senadores y pidió ser el candidato”, sostuvo.

Los senadores electos Mario Varela, Juan Afara, Lilian y Arnaldo Samaniego se desmarcaron de los otros tres miembros del bloque colorado independiente y dicidieron acompañar al candidato cartista para la presidencia, Silvio “Beto” Ovelar.

En ese sentido, reveló que dicho pacto con el cartismo contempla el compromiso que uno de los cuatro va a ocupar la presidencia el próximo año.

Mesa Directiva del Senado: cambio de posición en colorados independientes

Al principio, Afara junto a los colorados disidentes señalaron que buscaban un equilibio de poderes, por lo que estaban en contra que el cartismo tome posesión de la presidencia del Congreso.

Fue consultado sobre dicho cambio de postura y si esto no resultaría incoherente, atendiendo su actual apoyo a Honor Colorado, a lo que respondió de forma ofuscada: “Yo no soy funcional a nadie, yo soy colorado y siempre dije que voy a buscar la unidad dentro de mi partido. No tengo ninguna conversación con Cartes”.

Agregó que su cambio de posición -junto a los otros tres- se dio porque en relación al compromiso mencionado que refiere que “Beto” Ovelar será el titular del Congreso este año y el próximo ocupará uno de los cuatro independientes. “Siempre dijimos que queremos la presidencia para el grupo de los ocho. Nos plantearon, de la otra bancada, este año nosotros y el próximo ustedes”, comentó.

Los 45 senadores electos, con excepción de Rafael “Mbururú” Esquivel -cuya situación aún queda por definir, ya que está en prisión-, jurarían este viernes como legisladores activos e inmediatamente conformarían la nueva Mesa Directiva de la Cámara Alta.