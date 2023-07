Colorados y aliados coparán comisiones en Cámara de Diputados, adelantan

Tras la conformación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, ahora los legisladores deberán integrar las distintas comisiones. Estas estarán “copadas” por colorados y sus aliados, según mencionó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

“Sí (habrá copamiento), eso va a ocurrir. Veremos seguramente de algunos opositores que vimos votar de alguna manera por esta Mesa Directiva y que vamos a tener en cabezas de comisiones”, comentó.

Agregó que ella solicitó al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC), ser titular de la Comisión de Derechos Humanos. “Yo pedí y se lo dije a Latorre -antes que se lance su candidatura- que no le iba a votar pero que me encantaría presidir la Comisión de DD.HH., que es sumamente importante, pero sé cuáles son las reglas del juego. Ojalá me den, pero no tengo ninguna esperanza”, indicó.

También comentó que se postulará para ser parte de varias comisiones dentro del Congreso.

Latorre prometió no excluir a opositores, según Vallejo

Vallejo, en otro momento, indicó que el nuevo titular de la Cámara Baja prometió a los opositores no excluirlos de la agenda legislativa.

“Él ha prometido trabajar en forma conjunta y que los que no hemos votado por él no seamos excluidos de la agenda que sea necesaria y complementaria”, mencionó.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados está conformada por: Raúl Latorre como presidente, el colorado abdista Carlos Arrechea como vicepresidente primero y el liberal Marcelo Salinas como vice segundo.

A su vez, la Secretaría Parlamentaria será también de mayoría colorada, pues está integrada por: Leonardo Saiz (ANR), Bettina Aguilera (ANR) y Roya Torres (PLRA).