Raúl Latorre, nuevo presidente de la Cámara de Diputados.

Luego de un cuarto intermedio llevado a cabo tras el juramento de los flamantes miembros de la Cámara de Diputados, estos se reunieron nuevamente para seguir con la primera sesión oficial y conformar la mesa directiva de la Cámara Baja.

Haciendo valer su mayoría, los miembros del Partido Colorado, acompañados por algunos liberales, designaron como presidente de la Cámara de Diputados al cartista Raúl Latorre, luego de la moción de Carlos Alberto Núñez Salinas (ANR).

Al hacer uso de la palabra, Walter Harms Céspedes justificó la presidencia de Latorre y dijo que las mayorías deben tener “lugares de privilegio”, considerando que la Asociación Nacional Republicana (ANR) logró ubicar a 48 diputados, del total de 80 electos para este periodo 2023-2028.

“No es casualidad que hoy el Partido Colorado tenga una mayoría en esta Cámara; es una mayoría como consecuencia del trabajo, la dedicación y el esfuerzo de cada uno de nosotros en busca del apoyo popular”, alegó.

La oposición candidató a Carlos Pereira

La diputada Rocío Vallejo, por su parte, destacó sobre todo el “histórico” quorum completo y luego mocionó a Carlos Pereira, diputado electo por el departamento de Itapúa. “Hago esta moción en representación de los compañeros, porque creemos que desde el Congreso debe existir un contrapeso al poder de Gobierno; esto implica hacer un contrapeso responsable y ser una oposición responsable con el proyecto país”, manifestó.

Raúl Latorre obtuvo un total de 58 votos a su favor, entre colorados, liberales y hasta representantes de Cruzada Nacional, mientras que la candidatura de Carlos Pereira consiguió la adhesión de 20 colegas.

Estuvo ausente Enrique Buzarquis, quien solicitó permiso por problemas de salud de su hermano y un parlamentario se abstuvo de votar.

Los diputados liberales se justificaron indicando que no lograron conseguir los votos para obtener la presidencia para la oposición y que el pueblo no busca una “candidatura simbólica”. Alejo Ríos Medina incluso manifestó que “para qué queremos la vicepresidencia si no contamos con los votos”.

Mientras tanto, Diosnel Aguilera Rojas pidió que ningún funcionario sea perseguido por su decisión. “Hoy nos dijeron que del sentido del voto depende la estabilidad de muchos funcionarios de la Cámara. ¡Que ningún funcionario sea moneda de cambio de las decisiones que vayamos a tomar como Diputados!”, enfatizó.

Automáticamente luego de la votación, Latorre asumió la presidencia de la sesión y los diputados procedieron a la votación para elegir a los demás miembros de la mesa directiva.

El discurso de Raúl Latorre

En sus primeras palabras como presidente de la Cámara de Diputados, Latorre aseguró que su compromiso “es trabajar por un que siga defendiendo la vida, que defienda la familia, que defienda la soberanía nacional”.

Entre los temas abordados en su discurso hizo mención al trabajo y la educación. “Trabajar porque todos los paraguayos tengamos un trabajo digno, porque el trabajo dignifica. Que podamos acceder a una educación que crezca en su calidad, pero que entienda y respete el derecho fundamental de los padres paraguayos de criar a sus hijos según su fe, según su cultura y esa identidad que nos hace únicos en el mundo”, puntualizó.

Seguridad y Salud

En otro momento, el nuevo titular de la Cámara baja manifestó que trabajará “por una salud con calidad, con calidez, que pueda llegar a todos, con más y mejores servicios, con disponibilidad de medicamentos y que alcancemos finalmente ese acceso universal”.

En cuanto a seguridad, destacó que su intención es tener “una seguridad que permita que las calles vuelvan a ser de la familia paraguaya”.

Anunció pluralidad en su gestión

Finalmente, sostuvo que trabajará con todos los legisladores que tendrá “una visión plural y que se hizo una apuesta fuerte en este proceso democrático por este sistema”.

“Ustedes tienen la gran responsabilidad de demostrar que el voto directo efectivamente ha mejorado la representación parlamentaria. Voy a trabajar con todos y cada uno de ustedes para que esto sea realidad y para que pronto los paraguayos podamos estar mejor”, remarcó.

Fuerza Republicana se queda con Vicepresidencia primera

Prosiguiendo con la elección de la mesa directiva de Diputados, la legisladora Rocío Abed propuso al Carlos Arrechea, de la bancada de Fuerza Republicana, como vicepresidente primero. Por la oposición, la parlamentaria de Cruzada Nacional, Leidy Galeano propuso a Alexandra Zena de su mismo partido.

Con un total de 58 votos, fue electo el colorado Carlos Arrechea como vicepresidente primero.