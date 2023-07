Politólogo explica por qué considera a Cruzada Nacional como “lo más grotesco de la política”

Luego de darse a conocer el quiebre interno del partido liderado por Payo Cubas, Cruzada Nacional, el politólogo paraguayo, Camilo Filártigas, fue consultado sobre que ocurre con este tipo de agrupaciones políticas que no tienen una organicidad como los partidos tradicionales.

“Esto de Cruzada Nacional muestra el lado más volátil, más incierto, con menos capacidad de adherencia territorial. Si bien Cruzada, claramente, tiene una base política en el este del país, adolece de las mismas falencias de otros espacios políticos del tercer espacio, que es cierto, han logrado quizás una organicidad interna, pero que no logran trascender en el tiempo. Tienen una vida corta y electoralmente no pueden ser competitivos”, afirmó.

Lea más: Reculó Zenaida Delgado: finalmente no se retira de Cruzada Nacional

Dijo que el lado más oscuro de la política se da cuando los electores no saben quiénes los representan, y en el caso de Cruzada Nacional, a excepción de Yolanda Paredes, nadie sabe cómo piensan, qué proyectos sostienen, o qué ideario programático van a defender en el Congreso.

“Si analizan el perfil, la hoja de vida de los senadores de Cruzada, salvo el caso quizá de Yolanda Paredes, que se nota que tiene un recorrido más importante, más solidez, el resto son todos advenedizos en la política”, agregó.

Procesos judiciales, el lado más grotesco de la política

Por otra parte, dijo que en términos de capacidad política o conocimiento, como ciudadanos, se debe ser exigentes, sin caer en una democracia elitista, pero quienes representen a la ciudadanía en el Congreso Nacional, deben exhibir algún mérito o alguna trayectoria.

“En el caso de Cruzada, eso es una incertidumbre completa. En el mejor de los casos, es una incertidumbre. Después tenés casos de gente con procesos judiciales abiertos. Es el lado más grotesco de la representación política que hemos estado viendo en estos 30 años de democratización”, aseveró, poniendo como ejemplo el caso de Rafael Esquivel, alias Mbururú.

Explicó que en los partidos políticos institucionalizados que logran hacer una rutina de las reglas y los procesos internos, el partido está por encima de los hombres. Si bien hay casos donde ciertos actores políticos han logrado cambiar estatutos partidarios, reducir antigüedad para ser candidatos, en otros casos no han logrado voltear al partido en su última batalla, según precisó.

Lea más: Escrachan a senadora de Cruzada por voto al cartismo: legisladora dice que no tiene nada que explicar y denuncia agresión

“El partido tiene mecanismos internos para depurar o no permitir la hegemonía completa de un solo actor. Eso le da cierta estabilidad al partido, y sobre todo, es un incentivo para que quienes representen al partido lo hagan desde una línea mínimamente coherente respecto al diario partidario, porque saben que, de no hacerlo, puede tener un costo electoral dentro del partido y sanciones. Los partidos tienen sus reglas internas que de alguna manera pueden orientar la conducta de los legisladores. Eso no tiene Cruzada Nacional, y es un peligro”, indicó a radio 1080 AM.

Finalmente dijo que hoy en día hay gente que ingresa a la política para ganar dinero, distorsionando el sentido último de la política.