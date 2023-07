Diputados minimizan amenazas de “expulsión” y surge división en el PLRA

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA), por su parte, minimizó las amenazas de expulsión del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a quienes votaron por el cartismo.

La bancada “A” liberal esta integrada por el expresidente de la Cámara Baja, Carlos María López (que se abstuvo en la votación); el presidente (con mandato vencido) del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Rodrigo Blanco; Emilio Pavón, Ariel Villagra, Juan Manuel Ayala Acevedo, Pedro Gómez Silva, Federico “Freddy” Franco y el propuesto para candidato a presidente de la Cámara Baja por el PLRA, Carlos Pereira Rieve.

Se espera que se formen otros dos bloques, uno de los 8 liberales que apoyaron pactar con la ANR a cambio de la vicepresidencia segunda para Marcelo Salinas (PLRA) y otro grupo de 6 que integrarán los que no votaron por Latorre.

Diputado Ávalos no teme expulsión del PLRA

El diputado Jorge Avalos Mariño, que fue uno de los que votó por Latorre, insistió en que a su criterio, no corresponde una sanción partidaria, primeramente porque no existe el mandato imperativo, y segundo, porque su voto “ya no definía nada”, al tener los colorados mayoría propia en la Cámara Baja.

“Lo único que oí es, no se si es amenaza o advertencia, cuando se trató en el Senado (a elección de mesa directiva), pero seguramente es una cuestión que se pueda debatir en el partido”, dijo el diputado, desconociendo un planteamiento formal de sanción, pero, de todos modos, enfatizó que “no tiene ninguna preocupación” respecto a un eventual pedido de expulsión por considerarlo injustificado.

“No es que con nuestro voto llevamos como presidente a Latorre. Él ya era presidente, ese era el escenario. Con o sin nuestro voto él era presidente de la Cámara y lo que hicimos fue conversar con ellos y compartir algunos espacios en la Cámara de Diputados”, dijo. Además de acordar la vice 2ª, pidieron conservar presidencia en 7 comisiones.