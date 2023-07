Pacto con ANR quiebra al PLRA y se “depura” oposición en Cámara Baja

“Así como el Partido Colorado se ha unido en el poder; 48 diputados colorados unidos en el poder, hay 22 diputados liberales divididos en la llanura. Quiero pedirle a mi correligionario que hoy no hagamos el triste papel de estar votando en diferente sentido”, afirmó el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) antes de la votación, pero sintetizando lo que luego se concretó, la división de los liberales en dos bloques.

Los 2 sectores liberales se reprocharon sus posiciones, uno de ellos reivindicando cargos mínimos a cambio de legitimar una mesa directiva liderada por un colorado cartista, mientras que otro pedía votar una candidatura testimonial a fin de ratificar el rol opositor y repudiar al copamiento del poder.

“La oposición fuerte hará que este gobierno nacional tenga muchos aciertos, porque sabemos muy bien que cuando una autoridad se llena de adulones nomás, que todo el día le aplauden y le dicen que todo está bien, podemos fracasar como nación”, dijo el diputado Carlos Pereira (PLRA), candidato a presidente de la oposición, que reprochó a sus correligionarios que no quieran asumir el rol opositor.

Destacó que el concepto de “oposición fuerte no significa que vamos a estar trancando todos los proyectos para el país, significa que estaremos cuidando celosamente que los recursos del Estado sean cuidados celosamente”.

Diputado liberal Marcelo Salinas justificó acuerdo con ANR

El vicepresidente 2º electo para el Diputados, Marcelo Salinas (PLRA), a su turno justificó el acuerdo con la ANR diciendo que los votos ya estaban definidos y que igualmente deberán negociar con todos para sacar adelante los proyectos.

“Habiendo 50 votos (por una candidatura) ¿qué vas a venir a lanzar una candidatura testimonial? ¿Para qué? Justamente como dicen algunos colegas entre cuatro paredes y no se animan a decir, para perjudicarle al llanismo, al dionisismo, a los que salieron de Efraín, al pedo”, dijo Salinas.

“Ellos dicen que el pueblo te eligió para ser oposición. A mi el pueblo me votó para ser oficialista y no me dio los votos para ganar. La gente espera que en 5 años hagamos algo y no solamente oposición”, insistió Salinas.

La votación también polarizó la relación que tendrá el PLRA con la “multibancada” que acompañó la decisión del sector que no votó por el cartista.

En tal sentido, el diputado Raúl Benítez (PEN) dijo que esta votación les ayuda a “saber qué tan comprometidos estamos con el concepto de república, una república que yo veo se dificulta su construcción ante el claro intento de copamiento de un solo sector político de todos los espacios”.

Benítez enfatizó que haya “algunos integrantes de la oposición que probablemente olvidaron su rol y la importancia que tiene ese rol para la construcción de la república, para controlar y denunciar”.

Los liberales que claramente se declararon opositores ayer son 12 de los 22, más 8 de la multibancada (Cruzada, Encuentro Nacional, Yo Creo y PPQ).