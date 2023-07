¿Un rockstar? Fortuna embargada a clan RGD supera a las de Bad Bunny, Taylor Switf y los Rolling Stones juntas

La decisión del juez penal de Garantías Humberto Otazú de bloquear las cuentas bancarias de Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera de Ramón González Daher, conocida ayer, hizo que se dimensione la fortuna que amasó esta familia. Este dinero tendría su origen, según la Fiscalía, en la usura, el negocio familiar.

El embargo preventivo, que abarca en total a tres cuentas en entidades financieras, alcanza la impresionante suma de US$ 464 millones, una cifra digna de integrar los rankings de las fortunas más impresionantes del mundo.

Este hecho nos lleva a realizar un ejercicio mental. Imaginemos, solo por un momento, que en lugar de esos delitos, el clan de Ramón González Daher fuera una familia de artistas de talla internacional. ¿Qué lugar pensás que ocuparían en ese ranking?

Lea más: Esposa de RGD, su hijo y su nuera son imputados por presunto lavado

Clan RGD: fortuna superior a recaudación de artistas de talla mundial

Para conocer estos datos recurrimos a la Revista Forbes, especializada en la publicación de las fortunas más impresionantes del mundo, que en febrero pasado había publicado el ranking de los 10 artistas que más recaudaron en el año 2022.

La lista está integrada por representantes de distintas artes, como grupos de rock, solistas, directores de cine, actores y guionistas, entre otros.

Si comparamos estos ingresos de estos artistas el año pasado con lo acumulado por el clan RGD, encontramos que la familia del “empresario” paraguayo supera ampliamente a artistas como Bad Bunny, Taylor Swift y los Rolling Stones, todos juntos.

Los Rolling Stones, la emblemática banda de rock inglesa, recaudó el año pasado la impresionante suma de US$ 98 millones. Por su parte, la superestrella Taylor Swift recaudó en 2022 la espectacular cifra de US$ 92 millones. Mientras tanto, el conejo malo, Bad Bunny, logró la nada despreciable suma de US$ 88 millones.

Sumadas sus recaudaciones anuales, unos US$ 278 millones, no les llegan ni a los talones a los US$ 464 millones amasados por los González Daher-Karjallo.

Lea más: Otra imputación contra Ramón González Daher por denuncia falsa

Clan RGD tiene más del doble que el artista más recaudador del 2022

El clan RGD incluso se pega el lujo de tener una fortuna que es más del doble que lo recaudado por el legendario grupo Génesis, que recaudó US$ 230 millones.

“Los pioneros del rock progresivo coronaron el 2022 con una venta de derechos musicales de 300 millones a Concord Music Group en septiembre”, señalaba la revista Forbes en su publicación.

“El acuerdo incluía derechos de publicación y una selección de flujos de ingresos de música grabada del grupo, así como flujos de ingresos en solitario de Phil Collins (incluida la exitosa canción In The Air Tonight) y los compañeros de banda Tony Banks y Mike Rutherford. Las regalías de giras y música grabada completaron sus ingresos”, agregaba.

Lea más: Ramón González Daher “fue para mí una catástrofe” dice víctima de usura

Fortuna del clan RGD en comparación con las de otros artistas

El resto del ranking de recaudación del 2022 está integrado con artistas como por ejemplo Sting, en el segundo lugar. El emblemático bajista y vocalista de la banda The Police, ganador de 17 premios Grammy, recaudó en 2022 la impresionante suma de US$ 210 millones.

Por su parte, el actor, director y guionista Tyler Perry recaudó en solitario unos US$ 175 millones, en tanto que la dupla detrás de la serie animada South Park, Trey Parker-Matt Stone, alcanzó unos US$ 160 millones.

Los cocreadores de la serie animada más famosa de la historia, Los Simpson, James L. Brooks y Matt Groening, recaudaron US$ 130 millones, fruto de la migración de sus treinta temporadas a la plataforma Disney+.

El afamado actor Brad Pitt, por su parte, recaudó unos nada despreciables US$ 100 millones, luego de la venta de su productora cinematográfica.

Lea más: Aparece el documento sobre Ramón González Daher que el BCP le negó al Congreso

Ni James Cameron puede hundir al clan RGD

Ni siquiera el afamado director de cine James Cameron, artífice de películas icónicas como Terminator (1984), Titanic (1997), Avatar (2009) y su reciente segunda entrega, pudo con el clan RGD.

Cameron recaudó la increíble suma de US$ 95 millones, pero naufragó en su intento por alcanzar al clan, cuya imputación presentada el pasado 30 de junio por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas señalaba que el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019.

La Fiscalía afirma además que este mecanismo se habría utilizado como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

Lea más: Esposa de RGD argumenta “disolución conyugal” y pide secuestro de bienes