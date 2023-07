Payo Cubas arremetió contra sus seguidores y los trató de “inútiles”

Paraguayo Cubas se dirigió en un video a sus adherentes luego de la audiencia de revisión de medidas que mantuvo hoy para saber si seguiría con prisión preventiva o accedería al arresto domiciliario.

“Señores, imagínense, pueblo, inútiles lo que son chera’a. Hace dos meses que estoy acá, hermano, dos meses al pedo, luchando por ustedes que no son capaces de defender a sus hijos”, inició dirigiéndose a sus seguidores.

Payo anunció huelga de hambre

En el video en el que recrimina a sus seguidores que no están haciendo absolutamente nada, mientras él “lucha” desde la cárcel, anunció también que realizará una huelga de hambre en la que podría incluso hasta “morir”, mientras que el resto se deja avasallar.

“Imagínense, le están metiendo el brazo en el trasero. Va a subir un narcotraficante el 15 de agosto, y ustedes, que andan en colectivo, van a andar en carreta. No van a tener dinero ni para comer gatos, ni perros. ¿Qué lo que están haciendo? Yo estoy luchando, y si hace falta morir acá, me voy a morir y voy a hacer una huelga de hambre, compañeros, que me voy a morir, y ustedes van a venir a prenderme vela, pero saben que, se van a ir a su casa y sus hijos les van a decir: papá, sos un idiota, mamá, me voy a prostituir porque no tengo para comer”, fustigó el excandidato a presidente.

Alegó nuevamente que lo acusan de cosas que carecen de argumento y finalizó diciendo a sus adherentes que ni siquiera merecen explicación porque están más preocupados por el partido de la Libertadores.