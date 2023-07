Efraín Alegre en víspera de aniversario liberal: “El PLRA no será una sucursal del cartismo”

“Que nadie dude, que no se engañen. Podrán seguir copando otras instituciones pero no lograrán en el Partido Liberal Radical Auténtico. El PLRA no se vende, no se alquila, no se arrodilla. El PLRA no será una sucursal del cartismo”, afirmó ayer el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, durante el acto realizado frente al monolito fundacional de esa agrupación (Mcal. López y Yegros).

Del acto participaron varios legisladores y referentes políticos históricos del ese partido, que mañana cumple 163 años desde su fundación, en un contexto muy difícil, ya que debe buscar la forma de reponerse tras la dura derrota por la presidencia de la República en las elecciones de abril y por el hecho de que varios de sus legisladores se alían con referentes del Partido Colorado

“Nos encontramos hoy nuevamente ante un reto mayúsculo, el intento de copamiento total de las instituciones republicanas con una estrategia tendiente a la reinstauración del modelo stronista”, dijo Alegre, quien pese a ratificar que se apartará de la presidencia de la agrupación tras la convención del 6 de agosto, también aseguró que seguirán peleando con los “verdaderos opositores” del PLRA.

“Pondremos una muralla de hierro a este intento y como en otros momentos difíciles de la dictadura, mantendremos el verdadero liberalismo, el de los principios y los valores”, acotó Alegre.

Entre los principales referentes políticos presentes estuvieron los senadores liberales Eduardo Nakayama, Ever Villalba y Salyn Buzarquis. También referentes políticos como Martín Burt (exprecandidato presidencial), el exsenador Julio César “Yoyito” Franco, entre otros líderes de partidos de la oposición.

Castigo a los legisladores “dionipillos” y “vendidos”

Un grupo de dirigentes liberales también realizó un fuerte gesto a modo de crítica contra los senadores “liberales” aliados a la ANR, encabezados por Dionisio Amarilla. Carlos Medina, expresidente de Comité liberal, encabezó esa controvertida forma de protesta, afirmando que lo hacen es una forma de llamar la atención de los cinco liberales de que en la situación en que está el país “no estamos para tirarnos rosas o perfume”.

“La situación es difícil y el Partido Colorado últimamente se convirtió en una gavilla para robar desde el gobierno. Se volvieron todos ladrones, en todas las instituciones públicas roban y el pueblo cae con más hambre”, dijo, sumando a esto que otra vez hay liberales que “se venden” a la ANR.

Afirmó que sería inaceptable que estos liberales no voten por ejemplo por el desafuero del senador Erico Galeano (ANR, HC), imputado por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y asociación criminal.

“En caso de que estos cinco parlamentarios, Dionipillos les llamamos (por estar encabezados por Dionisio Amarilla), Hermelinda Alvarenga, Sergio Rojas, Édgar López y Noelia Cabrera no voten por el desafuero (de Erico Galeano), esa ya va a ser la demostración palpable de que son amorales, no tienen ninguna noción de lo correcto, son amorales que no les importa nada más que llenarse los bolsillos”, dijo.