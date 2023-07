Abogada tributarista rechaza fusión de SET y Aduanas: estos son sus argumentos en contra

Apenas dos días después de su ingreso y a pedido de los cartistas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que “crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, que consiste en una “fusión” de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La abogada tributarista Nora Ruoti manifestó su rechazo a dicho proyecto, exponiendo varios argumentos en contra.

En primer lugar, indicó que llama la atención la celeridad con que se busca aprobar la fusión de la SET y Aduanas, sin siquiera un “amplio debate” como establece la Constitución Nacional.

“Estamos suscriptos a la Cámara de Administraciones Tributarias en donde tenemos que hacer buenas prácticas y nuestra Constitución dice que algo tan importante como la fusión y dar suporpoderes a dos instituciones requiere un debate, entonces mi rechazo en primer lugar por la postura de entregar nuestros ingresos sin lo que dice la Constitución”, declaró.

SET y Aduanas tienen funciones distintas, dice Nora Ruoti

Como segundo argumento, Ruoti señaló que SET y Aduanas tienen funciones distintas, ya que administran tributos que no son de la misma índole. “La SET y Aduanas tienen funciones totalmente diferentes; son dos impuestos totalmente diferentes, desde su forma de liquidar hasta su forma de controlar”, dijo.

Puntualizó, asimismo, que no se puede justificar una fusión de instituciones con la tesis de que no existe control. “Que las actualidades autoridades culpen de la falta del cumplimiento de la ley por una supuesta falta de entidad especializada de control es alegar su propia torpeza”, mencionó.

La abogada alegó, seguidamente, que este proyecto solo establece atribuciones a las entidades involucradas, no así responsabilidades. “Acá se está creando gerencias, no hay ningún solo artículo que habla de responsabilidades, todo es potestad; potestad para organizar administrativamente y estas tres gerencias -Ejecutivas, General y de Aduanas- y estas direcciones tienen la lapicera para todo, tienen todas las funciones y atribuciones, como echar y nombrar personas, presupuesto y hacer lo que quieran (...) Esto viola la Constitución Nacional”, cuestionó.

Manejarán un solo presupuesto

Otro de los cuestionamientos es que la fusión de ambas instituciones permitirá que una sola maneje un presupuesto autónomo “con dinero del pueblo”.

Así también, indicó que este tipo de instituciones funcionan en países que tienen un sistema de tributación descentralizado, el cual -señaló- no es el caso de Paraguay.

Fusión de SET y Aduanas: “No es el momento político”

En otro momento, Ruoti señaló que no es el momento político para la creación de una institución de este tipo. “No es el momento siquiera de discutir esto. Aduanas y Tributación tienen que funcionar como funcionan. Y un nuevo gobierno no puede comenzar lo que poco o bien funciona”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que lo que debe hacer el próximo gobierno y los legisladores es buscar instalar una dirección para convenios internacionales.

“No debe ser aprobado, ni siquiera debía ser planteado. Se requiere cumplir las leyes que tenemos. No se puede culpar a otros que porque Aduanas y SET no están juntos, no se puede luchar contra la evasión y debemos centrarnos en los que nos comprometimos: fiscalidad internacional, crear una dirección de convenios y trabajar cada uno de forma coordinada”, añadió.

Abogada tributarista cuestiona apoyo de Óscar Orué

A su vez, se pronunció en su cuenta de Twitter, cuestionando el apoyo al proyecto del titular de la SET, Óscar Orué.

“Rechazo la fusión de Aduanas con la SET. No tiene lógica técnica y menos aún practicidad. Las políticas tributarias se basan en fiscalidad Internacional y ni siquiera tenemos una ‘dirección para convenios internacionales’. El apoyo de Orué es muestra de su negligencia”, tuiteó.

Tras la media sanción de la Cámara Baja, ahora el proyecto debe ser tratado por el Senado, donde Ruoti se presentó este viernes y manifestó su rechazo.