Fusión de SET y Aduanas: director de Aduanas desconoce detalles de proyecto aprobado por diputados

Julio Fernández, presidente de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), reconoció desconocer los detalles del proyecto de ley que “crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, una iniciativa que consiste en fusionar la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Aduanas.

“Nos desayunamos ese proyecto de ley, no lo sabíamos”, manifestó Fernández. “Hay modelos, consideramos que hay modelos que funcionan en varios países, que funcionan en ambas instituciones. Hay modelos en los que no funcionan, no leímos todavía el proyecto de ley, pero supongo que estará bien pensado”, agregó.

Aduanas no debe perder la autonomía

“Lo que sí hay que tener cuidado es con la autonomía. Nosotros tenemos acá una operativa muy distinta”, puntualizó el funcionario.

“Yo creo que puede ser un buen modelo, puede ser interesante, puede ahorrar costos, puede ser eficiente, puede trabajarse en la formalización, pero hay que tener mucho cuidado con la autonomía y la flexibilidad que tiene la aduana para moverse. Nosotros estamos permanentemente en toda la república, en la frontera, que hay que tomar decisiones rápidas”, insistió Fernández.

Sorpresiva media sanción impulsada por cartistas

Apenas dos días después de su ingreso a la Cámara de Diputados y a pedido de los cartistas, con llamativa celeridad se dio media sanción en Cámara Baja al proyecto de ley que “crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”.

El proyecto de ley tuvo entrada en Cámara de Diputados el pasado lunes 26, e inmediatamente se agregó al orden del día para hoy, sin siquiera tener dictamen.

Ayer, comisiones presididas por cartistas, como la de Justicia y Trabajo, a cargo de Raúl Latorre (ANR, HC), y Equidad y Género, presidida por Rocío Abed (ANR, HC) emitieron dictámenes por la aprobación y este mediodía, a pedido de “Bachi” Núñez, se ubicó como primer punto del orden del día de una extraordinaria.