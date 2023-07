Diputado niega que Rubén Rubín haya mencionado a la oposición su plan de ir al Parlasur

A través de su cuenta de Twitter el diputado Raúl Benítez (PEN) reaccionó ante las declaraciones de Rubén Rubín (Hagamos) que según dijo, había solicitado ser parlasuriano representando a la tercera fuerza en Cámara Baja. Rubín alegó que este grupo está quebrado y que se quiere imponer una especie de dictadura.

Benítez citó tres puntos sobre el tema: primero que en la reunión del martes se le consultó y no admitió su arreglo. En segundo lugar expresó que solicitaron lo lógico: que el tercer espacio decida su representante, no el pleno. Y tercer punto: “Rubén fue mocionado y secundado por los colorados, lo que deja claro que negoció solo, un espacio de 6 agrupaciones”, detalló el encuentrista.

Lo que generó la polémica fue lo manifestado por Rubín quien sostuvo que él es el que más intenta dialogar, “pero ellos quieren someter, quieren una dictadura. Yo avisé que quería ser parlasuriano, al mismo tiempo que estaba operando, Rocío (Vallejo) hacía lo mismo a través de Penner (senador de PPQ), no me chupo el dedo”, alegó en radio 1080 AM.

Rubín agregó que este grupo está quebrado y que no trabaja en equipo. Indicó que Vallejo no convoca a reuniones a los diputados de Cruzada Nacional.

En otro momento comentó que si no actúa como ellos quieren, después lo tildan de vendido. Está a favor que la oposición tenga capacidad de disenso.

Lea más: Cruzada Nacional gastó solo G. 21 millones y obtuvo nueve bancas en el Congreso

Parlasurianos en Diputados: copados por colorados y “satélites”

Ayer, en Diputados, se confirmó otra aplanadora. Pero en este caso para los cargos de titulares y suplentes que serán representantes paraguayos en el Parlamento del Mercosur.

Se generó una discusión porque algunos opositores pidieron a varios colegas “pseudo opositores” sacarse las “caretas” y cambiarse “de color” de forma definitiva. Entre los elegidos como parlasuriano, apareció finalmente Rubén Rubín.

Los otros designados como titulares son en su mayoría del Partido Colorado, y tan solo dos del PLRA.

Lea más: ANR y “satélites” en Diputados atropellan y copan también Parlasur ante reclamo opositor