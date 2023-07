Así se va desintegrando Cruzada, el partido que llegó al Congreso con el discurso “antisistema”

El fenómeno electoral del Partido Cruzada Nacional duró muy poco. De hecho, las disputas internas de sus legisladores empezaron a aflorar incluso antes de asumir. El partido oficialmente inició el período parlamentario con nueve legisladores - cinco en el Senado y cuatro en Diputados-, pero rápidamente ese panorama cambió.

Anoche, en el programa Mesa con Enrique Vargas Peña, de ABCTV, la senadora Yolanda Paredes, esposa del líder de la agrupación Paraguayo Cubas, dijo que Horacio Cartes está interesado en destruir su partido, debido a que es la única verdadera oposición.

Sin embargo, días atrás, había dado a entender que algunos de sus propios legisladores parecían no estar al tanto del discurso del partido. Y es que si Cruzada Nacional obtuvo los votos que obtuvo fue por ese discurso antisistema, muchas veces violento, que pregonaba Payo Cubas.

A Cruzada le tildaron de “satélites” del cartismo durante elecciones

Incluso, durante la campaña presidencial se le endilgó el mote de “satélite” del cartismo, cosa que negaron rotundamente, pero que ahora, con el “diario del lunes”, parece confirmarse cuando vemos a sus legisladores ir corriendo a los brazos del cartismo, literalmente.

Desprendimiento de Cruzada Nacional: Javier “Chaqueñito” Vera

Empezando por lo último, encontramos el reciente juramento de Javier Vera, conocido popularmente como “Chaqueñito”. El senador suplente llegó este jueves al Senado a ocupar la banca que muy suspicazmente le otorgaron los senadores colorados, ocupando el lugar de Rafael Esquivel, alias Mbururú, impedido de jurar por estar recluido.

Vera estuvo esperando ansiosamente todo este tiempo ante la posibilidad de ocupar la banca dejada por Mbururú. Incluso contó con el apoyo de Payo Cubas, pero con la oposición de Yolanda Paredes, quien hasta hoy, sostuvo que debía darse más tiempo para que se resuelva la situación de Esquivel, pero los tiempos no alcanzaron. Los colorados, principalmente los cartistas, habían decidido hacerlo jurar ya.

En la sesión de hoy, los senadores apelaron al famoso “artículo 23″, es decir, a la mayoría de votos, consiguiendo incluso 27 votos para convocar a Vera, quien, para la sorpresa de nadie, apareció en la sala de sesiones ni bien se tuvo los números para hacerlo jurar.

Ante el reclamo de los miembros de la oposición, el propio presidente del senado, el cartista Silvio “Beto” Ovelar, entre risas, dijo que el “pase” de Chaqueñito era de Basilio “Bachi” Núñez, líder de bancada de Honor Colorado.

“Chaqueñito” es de Cruzada, pero se sienta con cartistas

Una vez juramentado, Vera fue saludado en primer lugar por el propio Basilio Núñez y por la bancada cartista, junto a la que fue a sentarse ante la mirada atónita de la senadora Yolanda Paredes, quien le reclamó que no se siente junto a sus compañeros.

Ante el reclamo, Javier Vera le respondió que no eligió el lugar que le designaron, aunque agregó que no podía sentarse junto a quienes lo atacan, haciendo referencia directa a la senadora Zenaida Delgado, quien lo había ofendido.

Yami Nal: denunció ser obligada a renunciar

El pasado 11 de julio se confirmó lo que todos se imaginaban: la salida de Norma Aquino, la senadora electa por Cruzada Nacional, conocida por todos como Yami Nal.

Aquino denunció ese mismo día que supuestamente Payo Cubas la coaccionó y obligó a renunciar al Partido Cruzada Nacional. La salida de la legisladora de dicha nucleación quedó oficializada con una nota enviada al presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, con la firma del mencionado presidente de dicho partido político. “Este señor me coaccionó y me obligó a renunciar. Ni siquiera yo dije ‘renuncio’. (Renuncié) de tanto que me presionó y como estaban sus séquitos de lameculos del Consejo Ejecutivo”, sostuvo.

Afirmó, asimismo, que el expresidenciable busca transformar Cruzada Nacional en un “clan familiar”. También se refirió a Yolanda Paredes, indicando que está “decepcionada” de la misma.

Zenaida Delgado corrió a los brazos de Cartes el día de su cumpleaños

Otra senadora que corrió la misma suerte que Yami Nal y que no tuvo vergüenza de mostrarse con su “líder”, el expresidente Horacio Cartes el día de su cumpleaños, fue Zenaida Delgado.

Delgado había sido criticada duramente por integrantes de su partido, e incluso habría sufrido la agresión de uno de ellos -según denunció- y oficializó su pase al cartismo de la manera más pública. Formó la fila y fue a los brazos de Horacio Cartes el día de su cumpleaños, en el Partido Colorado.

A tanto llegó el descaro que la senadora publicó la foto junto a Cartes ese mismo día.

Diputado Miguel Martínez: sigue en el partido pero no en la bancada

A comienzos de julio, el diputado Miguel Martínez informó que, si bien no abandonará Cruzada Nacional, se separaría de la bancada dentro de la Cámara Baja, debido a desacuerdos con algunos miembros.

El diputado electo por Cruzada Nacional anunció ante la prensa que se apartará de la bancada de su partido y formará una “independiente”.

Aclaró que seguirá formando parte de Cruzada Nacional, partido liderado por Paraguayo Cubas, pero que no se lleva bien con sus correligionarias, por lo cual decidió tomar distancia. Puntualmente, mencionó diferencias con Alexandra Zena.

Diputado “Oso” Fernández dejó atrás a Cruzada Nacional

El 30 de junio pasado, en el día de su juramento, el diputado Jatar “Oso” Fernández Safuar, elegido por Cruzada Nacional, dijo que no va a seguir la directiva de Paraguayo Cuyas, sino que va a ser independiente y votará a conciencia.

Manifestó que no le importa si le expulsan del partido, porque el electorado le votó a él y no al partido.

Legisladores que siguen en Cruzada Nacional

Con esto, los senadores que siguen bajo la bandera de Cruzada son Yolanda Paredes y José Oviedo. En tanto, en Cámara de Diputados están Leidy Galeano y Alejandra Zena.

De los nueve legisladores que recibieron votos por Cruzada, y que se adhirieron al discurso contra los partidos tradicionales, solo cuatro permanecen bajo la línea de Payo Cubas.