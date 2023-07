El Senado confirma desafuero de Erico Galeano

Por unanimidad de los 44 senadores presentes, incluido el propio afectado, la Cámara de Senadores confirmó en sesión ordinaria el desafuero del senador cartista Erico Galeano, quien está imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. El equipo fiscal pide la prisión preventiva, que ahora debe ser definida por el juez Gustavo Amarilla.

Tras las argumentaciones del dictamen a favor de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue leído por su presidenta, senadora Lilian Samaniego (ANR, HC), el propio Erico Galeno pidió cerrar el debate y llevar inmediatamente a votación su desafuero, ya que consideró que estaba echada su suerte.

“Habida cuenta de que así como manifestó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales me han dado el privilegio y distinción de venir ante está distinguida comisión para exponer mi verdad respecto a las acusaciones que me están formulando, entonces creo que en esa comisión se ha expuesto absolutamente todo”, comenzó diciendo Galeano en su breve intervención.

El mismo acotó supuestamente no ha intentado convencer a sus colegas de que lo apañen. De hecho, no había otra decisión posible ya que los fueros, según establece la Constitución, no protegen a los legisladores contra delitos comunes como son los que se le sindican al cartista.

“Nosotros tuvimos la posibilidad de la defensa, no era en ningún momento la intención cambiar el parecer de lo colegas, era solamente a los efectos de explayarnos in extenso de los pormenores de la causa, así que pido que se lleve directamente a una votación por puro protocolo, acá hay una mayoría que me incluyo yo por el desafuero”, apuntó Erico.

El primer desaforado por dos cámaras

El caso Erico Galeano (ANR, HC) deja de alguna manera precedente ya que es el primero en ser desaforado por el mismo caso, tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores.

Galeano ya había sido desaforado el 23 de mayo pasado por la Cámara de Diputados en esta misma causa, y mediante una cantidad de chicanas judiciales logró frenar el pedido de prisión preventiva y asumir su banca en Cámara Alta.