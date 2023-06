Video: respuesta de “Chaqueñito” a Yami Nal sobre juramento al Senado

En un video publicado en sus redes sociales, Javier Vera, más conocido como “Chaqueñito”, respondió a su colega y correligionaria, Norma Aquino, más conocida como “Yami Nal”, luego de que la senadora electa dijera en una entrevista que le avergonzaba que Javier Vera integre la lista de Cruzada Nacional y que el mismo no estaría “capacitado” para ocupar el cargo y hasta sería una burla y susceptible a que le compren.

“Me dio mucha pena tu discriminación hacia mi persona por ser chaqueño, por ser vendedor de la calle, por ser rústico. Me has tratado muy mal, me discriminás por ser una persona humilde, por vender comida en la calle, por trabajar como modelo comercial, por ser influencer, por bailar, por todo me discriminaste”, dice en una parte del video el excandidato a senador.

El conflicto se dio luego de que “Chaqueñito” sea el posible reemplazo de Rafael Esquivel, alias “Mbururu”, quien fue electo y proclamado como senador, pero se encuentra imposibilitado para jurar, ya que guarda prisión preventiva por casos de abuso sexual infantil y otros.

Lea más: Yami Nal no abandonó Cruzada y juramento de Mbururu depende de ANR, dice Yolanda Paredes

“Yo soy una persona honesta, transparente, tengo 36 años, nunca tuve demandas, no soy violador, nunca le jodí a nadie, nunca invadí propiedad privada ajena, nunca le falte el respeto a mis mayores, amo a las criaturas, amo a los animales, amo la naturaleza, amo la vida, no le discrimino a las personas por su raza, etnia, color de piel, y por sus tendencias sexuales”, dice Javier Vera, al mismo tiempo de afirmar que Yami Nal podría haber conseguido su apoyo para ayudar al Chaco e incluso volver a trabajar para un siguiente periodo legislativo.