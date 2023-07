Diputados analizará préstamos para la ANDE

El préstamo servirá para la expansión del sistema de transmisión en alta tensión y acciones de eficiencia energética de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En especial para la construcción de la línea de 500 kv de Yguazú, Valenzuela, Región Oriental que afecta a Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera e incluye líneas de transmisión en 500 Kv de 200 kilómetros aproximadamente entre subestaciones y obras asociadas.

El costo del programa con el BID y la fuente de financiamiento ascienden a US$ 155 millones, de los cuales US$ 70 millones están a cargo del organismo financiador, además del préstamo de la JICA por 9.294.000 yenes, que equivalen a US$ 77.450.000 al cambio actual.

Estiman que millones serán beneficiados por la ANDE

Con la JICA, el periodo de amortización será de 20 años, luego de un periodo de gracia de 10 años y la tasa de interés de 1,15 por año.

Cerca de 7.000.000 de personas serán beneficiadas con el sistema de trasmisión de la ANDE, según el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para justificar los préstamos.

Asimismo, contempla la realización del proyecto de mejoramiento de la eficiencia energética de la red de alumbrados públicos y de la infraestructura edilicia de la ANDE en Asunción. Se prevé, además, reemplazar 28.000 luminarias de sodio de alta y baja presión por LED y acciones de eficiencia en cuatro edificios con la sustitución de equipamientos eléctricos ya existentes por más eficientes y también el recambio de los equipos de aire acondicionado.